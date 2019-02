Carnevale 2019: guida agli eventi più belli di Genova e provincia

Tra febbraio e marzo, si sa, arriva il periodo del Carnevale, un periodo di allegra follia per scherzare, travestirsi, lasciarsi andare all'ironia, giocare (anche se si è adulti), e abbandonare per un momento la "sobrietà" della routine quotidiana.

E allora andiamo a vedere quali sono, a Genova e dintorni, i migliori eventi per festeggiare alla grande il Carnevale 2019 (il calendario completo è disponibile qui).

Torna a grande richiesta (gratuitamente) sabato 2 marzo il Ghost Tour nei caruggi di Genova: armati di mappa, i partecipanti potranno andare in giro nel centro storico per riscoprire le leggende più "spaventose".

Il Porto Antico festeggia il Carnevale il 2 e 3 marzo con tante attività dedicate a grandi e piccini, tra tecnologia, divertimento, giochi educativi e sfilate in maschera. Sempre al Porto Antico, c'è "Maschere sul ghiaccio" e "Tutti in maschera sulla Ruota Panoramica".

Come da tradizione, torna il "Carnevale Esplosivo" di Recco il 10 marzo. Sfilata, maschere, e poi gran finale pirotecnico con pentolaccia "scoppiettante".

In Valpolcevera sabato 23 febbraio arriva la prima edizione di questo carnevale nato dalla collaborazione tra il neonato Civ Rivarolo e il Civ Vivi Certosa, per far rivivere il quartiere.

Nel pomeriggio di sabato 23 febbraio pentolacce, dj set, spettacoli di magia, mimi, trampolieri, clown, truccabimbi e tanto altro per festeggiare il Carnevale.

Domenica 3 marzo a Villa Bombrini (Cornigliano) si festeggia con balli di gruppo, sfilata di maschere, pentolaccia, giochi per tutti, gonfiabili, e tanto altro.

Giovedì 28 febbraio speciale caccia al tesoro in maschera nel quartiere genovese, con il coinvolgimento dei negozi, pentolaccia, spettacolo di fuoco e altro.

Si sfila in abiti d'epoca domenica 24 febbraio a Bogliasco, con musica, animazioni, merenda, lotteria a premi e caricature grautite.

Domenica 24 febbraio i carri che sfilano per le vie del paese sono tutti a tema Disney per festeggiare i 90 anni di Topolino.

Domenica 3 marzo a Torriglia torna il tradizionale Carnevale, con sfilata di carri e gruppi mascherati.

Articolo in continuo aggiornamento.