Genova ricorda Fabrizio De André a 20 anni dalla morte: tutti gli eventi

Lui dipinse la sua Genova utilizzando tutti i colori delle parole, passando dalla città vecchia alle "graziose", prediligendo gli ultimi, utilizzando ironia e un pizzico di disincanto, e adesso la città lo ricorda con amore e gratitudine, a 20 anni dalla morte: stiamo parlando del grande Fabrizio De André, cantautore genovese.

Tanti gli eventi studiati in città e in provincia per rendere omaggio all'artista, mancato l'11 gennaio 1999. Vediamo insieme i principali.

Una giornata intera di eventi, venerdì 11 gennaio, a Palazzo Ducale, per ricordare Faber, tra proiezioni, tributi, testimonianze, incontri. Tra i partecipanti, Dori Ghezzi, Cristiano De André, Gino Paoli, Neri Marcoré, Antonio Ricci, Fabio Fazio, Morgan, Mauro Pagani e Luca Bizzarri.

L'emporio-museo di via del Campo da venerdì a domenica ricorda Faber con un ricco programma di eventi - tra mostre e incontri, testimonianze e musica - che raccontano l'artista, l'uomo, il poeta.

Sabato sera diverse scuole di ballo saliranno sul palco del Govi presentando più coreografie basate sulle canzoni di Fabrizio e André: ogni scuola ha scelto i brani da rappresentare, secondo la propria sensibilità.

I London Valour, tribute band di De André con all'attivo numerosissimi concerti, con grande seguito di pubblico, si esibiranno al Bloser venerdì sera, per un viaggio emozionante dentro la musica e le poesie di Faber.

Domenica pomeriggio, al teatro San Giovanni Battista di Sestri Ponente, evento sulle poesie e sulla musica di Faber. Parte dell'incasso andrà al Centro Diocesano d'Ascolto.

Sabato pomeriggio tour della città sotto il segno dei musicisti "fuori dal coro", in occasione dei 20 anni dalla morte di Faber.

Domenica mattina visita guidata al cimitero monumentale di Staglieno, seguendo un filo sorro che dall'Unità d'Italia arriva ai giorni nostri, sulle note di De André che cantava proprio «all'ombra dell'ultimo sole...».

Una serata all'insegna di musica e gastronomia, sabato al ristorante Sopranis di piazza Valoria, con cena e tributo di Radio Faber.

Venrdì 18 e sabato 19 gennaio al Sipario Strappato di Arenzano va in scena questo spettacolo che intreccia le canzoni di Faber con i personaggi della celebre Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters.