Organizzare escursioni in Liguria in sicurezza ai tempi del Covid-19: regole e consigli

Se molte persone non vedono l'ora che vengano riaperte le spiagge, seppur con tutte le limitazioni che impone il momento, altre invece preferiscono le gite nell'entroterra per riscoprire tutto il verde della Liguria e prendere un po' di fresco sulle alture, lontani dalla "calura" della costa.

Regione Liguria ha fornito una guida (leggibile interamente qui) per la fruizione e per la gestione dei sentieri della Rete escursionistica ligure e dei parchi regionali, dove alle consuete regole si aggiungono quelle legate alla gestione dell'emergenza coronavirus. A questo documento si affianca il decalogo #iocamminosicuro, con le norme per gli escursionisti.

Le regole per le escursioni ai tempi del coronavirus

Per quanto riguarda il Covid-19, la guida raccomanda alcuni punti cardine, ecco i più importanti da ricordare: