Escape room a Genova: un'ora per evadere, la guida del 2019

Horror, avventurose, rivolte ai bambini, ambientate in vecchi manicomi, laboratori di scienziati pazzi, galeoni dei pirati o antiche piramidi egizie, insomma ce n'è per tutti i gusti. Stanno spopolando a Genova e in tutta Italia le escape room, per divertirsi e passare (almeno) un'ora in compagnia a risolvere divertenti enigmi.

Di cosa si tratta? Il gioco consiste nell'essere rinchiusi in una stanza tematica, e di avere poco tempo (in genere un'ora) a disposizione per uscire, tra enigmi, sfide e avventure. Si va dal laboratorio in cui bisogna trovare la cura a un virus letale prima che annienti la razza umana, fino al galeone dei pirati in cui è nascosto un favoloso tesoro.

Vediamo insieme una selezione di escape room genovesi, per provare una nuova esperienza pur senza allontanarsi troppo da casa. Niene paura: nelle escape room non si va da soli, ma c'è posto per squadre composte da più partecipanti.

Escape room a Genova

Fugacemente - via XII Ottobre 186 r

EvasiONE - via Volturno 19 r

Intrappola.to - vico Carlone 2

Escapologica - via Ruspoli 80 r

Escape Game di Cartoon Network - Porto Antico dal 22 al 24 giugno 2019