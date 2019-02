Sushi, i migliori 10 ristoranti a Genova: la guida 2019

Tradizionale, con contaminazioni asiatiche di vario tipo, oppure con sperimentazioni tutte italiane, con salsa di soia, wasabi o zenzero (o, ebbene sì, tartufo): e a voi come piace il sushi? La moda del pesce crudo con riso alla giapponese spopola sempre più, e spesso sorgono locali che seguono la tradizione ma non sono restii a sperimentare, per proporre sempre qualcosa di nuovo.

Si passa dagli all you can eat, con la formula a prezzo fisso amatissima soprattutto dai più giovani, ai ristoranti un po' più "raffinati" con menu alla carta.

Ecco, secondo gli utenti del popolare sito di recensioni TripAdvisor, i migliori 10 sushi bar di Genova:

1- Broadside Sushi Concept Genova

Via XII Ottobre 27-31 r

Per i naviganti del web, il locale offre un'ambientazione molto elegante (e anche insolita, trovandosi nel cuore di un concept store) con qualità del cibo di prima scelta. Da molti definito il migliori sushi di Genova.

2- Sen Sushi & Noodles

Via Antonio Gramsci 8

A due passi dall'Acquario, ha saputo soddisfare anche i più critici della formula "all you can eat" per l'ottima qualità del pesce, con un menu molto vario. Disponibili anche altre specialità giapponesi.

3- Ristorante Mio

Salita San Matteo 25 R

Il ristorante offre sushi e specialità cinesi, con possibilità di buffet a pranzo e variazioni sui classici piatti (come ad esempio il tartufo sugli uramaki).

4- Jay Restaurant

Piazza di Sarzano 2A/R

Per gli utenti di TripAdvisor, sono da non perdere gunkam, sashimi e creazioni a base di Philadelphia, con servizio veloce, ricca varietà e pesce fresco.

5- Yoshi

Via Brigata Liguria 72 R

Locale moderno su due piani, offfre un servizio rapido, un menu vario e una buona qualità del cibo giapponese e cinese. Un piatto consigliato dagli utenti è il tempura.

6- Ristorante Kapperi

Vico dei Lavatoi 6/r

Pesce fresco, tempi adeguati, ampia scelta nella carta dei vini sono i punti forti di questo locale che offre sushi ma anche specialità italiane e senza glutine.

7- Zushi

Piazza Raffaele Rossetti 12 R

Secondo gli utenti di TripAdvisor, la qualità del pesce è ottima sebbene i prezzi siano un po' alti, per questo ristorante che non offre la formula all you can eat.

8- Kobe Sushi Restaurant

Corso Italia 10

Cibo saporito e ambientazione particolare (con sedute a pavimento) per questo locale a due passi dal mare. Buono il rapporto qualità prezzo per un all you can eat.

9- Takashi

Via Casaregis 9 R

Vasta scelta di piatti, soprattutto la sera, per questo ristorante che ha come specialità il sushi all you can eat ma propone anche piatti cinesi e orientali.

10- Yume

Via Rimassa 96 R

Locale arioso e luminoso, servizio celere e buona offerta del menu per questo all you can eat, sebbene il ristorante sia molto ampio e dunque rumoroso e poco intimo.