Dove mangiare (bene) pesce a Genova? Cinque idee

Con l'estate tutti amiamo andare a mangiare fuori, magari vicino al mare, magari assaggiando ciò che il mare offre.

E dunque ecco, secondo TripAdvisor, la classifica dei cinque migliori ristoranti genovesi che hanno fatto del pesce la loro specialità.

1.

OSTAIETTA - Via Canevari 280 R

Una trattoria che, a detta dei clienti, "ti fa sentire come a casa": locale piccolo ma curato, con buone porzioni a poco prezzo. Un consiglio? Meglio prenotare in anticipo.

2.

INDARSENA OYSTER BAR - Calata Andalò Di Negro 4

Come suggerisce il nome, la specialità sono le ostriche, ma non solo: frutti di mare, gamberi, zuppa di pesce, caviale e molto altro, per un tocco di Francia a Genova.

3.

VIVARELLI - via Francesco Pozzo 50 R

Ottima cucina di pesce, secondo i clienti, con un altrettanto buon rapporto tra qualità e prezzo. Piatti presentati con cura, e specialità molto gradite anche di carne.

4.

AL TEATRO DI CAMPOPISANO - vico di Campopisano 15 R

Abbinamenti originali cone tartufo bianco con scampi, o pesce con frutta, per questa "bella sorpresa" nei caruggi, come viene definita dagli utenti.

5.

LA CAVA - via Chiaravagna 70 N/118 R

Pesce di qualità con menu che cambia quasi ogni giorno in base al pescato fresco. Di recente propone anche pizze. Una sorpresa per chi vuole spostarsi a ponente.