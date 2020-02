Olio esausto: cos'è e dove buttarlo correttamente a Genova

Che siano le classiche patatine - magari per accompagnare un hamburger o un hot dog - o un misto di pesce, o una tempura per provare un piatto orientale, o ancora i tradizionali frisceu o focaccette, poco importa: la frittura piace davvero a tutti.

Ma dopo aver cucinato, rimangono nella pentola (o nella friggitrice) quei litri di olio da smaltire. Come si gettano via correttamente?

Chi pensa di cavarsela svuotando la pentola nel lavandino sbaglia: gettare l'olio esausto nello scarico è un danno considerevole dal punto di vista sia economico sia ambientale. E allora chiariamo alcuni punti fondamentali, tra cui la corretta definizione di olio esausto, cosa succede se lo versiamo nel lavandino, e come fare a smaltirlo.

Cos'è l'olio esausto

Prima abbiamo preso la frittura come esempio, ma l'olio esausto non è solo il residuo che rimane nella pentola quando friggiamo: è anche quello degli alimenti in scatola (come il tonno), quello contenuto nei barattoli delle conserve, anche quello avanzato dall'insalata.

È importante chiarire anche che l'olio esausto è quello alimentare, da non confondere con l'olio motore.

Cosa succede se lo versiamo nel lavandino

Come ricorda Amiu, a Genova, se immesso nella rete fognaria, l'olio esausto finisce nel depuratore comunale che per trattare 1 kg di olio impiega almeno 3 kw/h di energia e una spesa di 50 centesimi. Immaginiamo di moltiplicare i chili e la spesa, che esce dalle tasche di tutti i cittadini.

L'olio esausto, se differenziato correttamente, è riciclabile ed è una risorsa preziosa: da un chilo di olio, infatti, si può ricavare biocarburante a basso impatto ambientale oppure glicerina per l'industria cosmetica.

Dove conferirlo

L'olio esausto può essere conferito presso tutte le isole ecologiche Amiu, gli Ecovan e le Ecocar che girano sul territorio. Attraverso il progetto Riciclolio, cofinanziato dal Programma Comunitario Life +, sono stati installati anche appositi contenitori distribuiti in alcune scuole, associazioni di quartiere e punti di aggregazione.

Da non dimenticare che in città ci sono anche i seguenti punti di raccolta:

Prà

Isola Ecologica Fascia di rispetto

Sestri

Coop Sestri Ponente Via Merano 20

Pontedecimo

S.O.M.S. La Fratellanza Via Isocorte, 13

Isola Ecologica Via Gastaldi

S.O.M.S. La Filarmonica Via S. Quirico 74R

Bolzaneto

Associazione Non Solo Morengo Via Morego 48

Ipercoop Bolzaneto l’Acquilone Via Romairone, 10

Società Operaia La Fratellanza Via Monte Pertica

Sampierdarena

Centro civico Buranello Via Buranello (sospeso)

Castelletto

Scuola infanzia Bertoncini Corso Firenze, 79

Caritas Diocesana – Area giovani Servizio civile (mercoledì 9,30 – 16.30) Via Lorenzo Stallo 10

Carignano

Circolo Taxisti Corso Aurelio Saffi 27 cancello

Portoria

Mercato Orientale Via XX settembre 75r (ingresso da via Galata)

Marassi

Coop Il Mirto Corso De Stefanis 114 r

Municipio 3 Bassa Val Bisagno Via Oristano (dai parcheggi comunali)

San Fruttuoso

Circolo Arci Zenzero Via Torti 35

Scuola secondaria di I Grado S. Fruttuoso Via Berghini 1

San Martino

Coop Corso Gastaldi Corso Gastaldi 159

Valbisagno

Coop Valbisagno Via Lungobisagno Dalmazia 75

Isola Ecologica Staglieno Via Lungobisagno Dalmazia

Molassana

Soc. Sportiva Molassana – Impianto Sportivo Ca’ De Rissi Via Di Pino 35

Foce

Bagni S. Nazaro Corso Italia 5

Sturla

Società Sportiva Urania – Vernazzola Via Argonauti, 10 R

Quarto

Coop Corso Europa Corso Europa 1079

L'olio motore

Come abbiamo scritto prima, i cittadini possono conferire con queste modalità solo l'olio alimentare proveniente da casa: vietato inserire l'olio motore, quello delle macchine per intenderci, che può essere conferito alle isole ecologiche e sul camioncino arancione EcoCar.