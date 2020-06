Porto d'armi: come chiedere il rinnovo a Genova

Come chiedere il rinnovo, oppure ottenere ex novo, del porto d'armi a Genova?

I cittadini che desiderino ottenere o rinnovare l'autorizzazione al porto di fucile (caccia e tiro al volo) o di pistola (difesa personale) debbono possedere i requisiti previsti dal Decreto del Ministero della Sanità del 28 aprile 1998: ("Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale"), pubblicato sulla G.U. n. 143 del 22-06-1998. Così informa Asl 3 Genovese.

Il cittadino residente nel territorio di competenza di ASL3 può prenotare tramite CUP e recarsi per la visita in uno degli ambulatori di Medicina Legale.

Sedi e contatti Medicina Legale a Genova

Direzione

Piazza Odicini, 4 nero - Genova Voltri

Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 13

Segreteria Minorazioni Civili

Piazza Ospedale Pastorino, 3 – Genova Bolzaneto

Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12

Segreteria Commissione Medica Locale Patenti di guida

Via Canevari 168A/R - Genova Marassi

Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12

Ambulatori

Genova-Struppa: via Struppa 150

Orario di apertura al pubblico: lunedì dalle 8 alle 12

Genova-Centro: via Archimede 30A - secondo piano

Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 11

Genova-Bolzaneto: Piazza Ospedale Pastorino 3

Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12

Orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12

Genova-Voltri (Casa della Salute): Piazza Odicini 4 nero - piano 1

Orario di apertura al pubblico: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12

telefono 010 849 9673 fax 010 849 9067

Recco: via Bianchi 1 (presso ex Ospedale)

Orario di apertura al pubblico: martedì dalle 9 alle 12

Gli orari completi e aggiornati delle prestazioni erogate sono affissi nelle bacheche dedicate presenti nelle singole strutture dei servizi.

Si ricorda che alcuni orari - in relazione a specifiche esigenze di servizio - potrebbero subire variazioni.

Contatti

Segreteria Direzione

tel. 010 849 8750/8756

Indirizzo e-mail: medicina.legale@asl3.liguria.it

Segreteria Gravidanza e Lavoro:

Sportello telefonico: tel.010 849 8750/8965 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12

Indirizzo e-mail: gestazione@asl3.liguria.it

Segreteria Minorazioni Civili:

Sportello telefonico: tel. 010 849 8931/9613/8959 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12

Indirizzo e-mail: segreteria.invalidi.bolzaneto@asl3.liguria.it

Segreteria Commissione Medica Locale Patenti di guida:

Sportello telefonico: tel. 010 849 5203 martedì e venerdì dalle 9 alle 12

Indirizzo e-mail: CMLPatentiGuida@asl3.liguria.it

Settore Visite Fiscali - Settore Visite Necroscopiche:

Sportello telefonico: tel. 010 849 5259/5260 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12

Indirizzo e-mail: VisiteFiscali@asl3.liguria.it ; VisiteNecroscopiche@asl3.liguria.it

Segreteria Collegi Medici

Indirizzo e-mail: salvatore.nalbone@asl3.liguria.it;medicina.legale@asl3.liguria.it

Ambulatori

Genova-Struppa: tel. 010 849 6304

Genova-Centro: tel. 010 849 6304

Genova-Bolzaneto: tel. 010 849 8955

Genova-Voltri: tel. 010 849 9673

Recco: tel. 010 849 4423

Cosa portare alla visita

Al momento della visita dovrà portare:

un valido documento di identità e la patente di guida se ne è in possesso;

certificato anamnestico, compilato e sottoscritto dal medico curante in data non antecedente a tre mesi dall'effettuazione della visita medico-legale

marca da bollo da € 16,00 da apporre sul certificato;

attestazione di pagamento di € 45,00 da effettuarsi presso gli sportelli CUP distrettuali;

tessera magnetica TEAM;

verbale con la diagnosi delle patologie per cui fu riconosciuta l'invalidità, se riconosciuto invalido (civile, INAIL, per servizio, ecc.);

licenze per armi ed esplosivi.

Il medico legale ha facoltà di richiedere accertamenti specialistici.

Ricorso

Il soggetto considerato non idoneo al porto d'arma può presentare ricorso all'apposito Collegio Medico Legale inviando una domanda scritta a: S.C. Medicina Legale - Via Camozzini 15 -16158 Voltri.

Sarà poi convocato a visita medica. Ecco il documento per quanto riguarda Asl 3 Genovese.



Al momento della visita il cittadino deve presentare:

un valido documento di identità; la patente di guida se ne è in possesso;

attestazione di versamento dell'importo previsto per la prestazione medico - legale (vedi tariffario);

verbale attestante invalidità eventualmente già riconosciuta;

documentazione medica.

Concluso l'accertamento, viene inviata comunicazione contenente il giudizio espresso dal collegio:

al ricorrente

alla competente struttura di Pubblica Sicurezza, entro 5 giorni dalla definizione del ricorso

Informazioni aggiuntive: tel. 010 849 5210