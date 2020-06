Patente di guida: le informazioni per richiedere il rinnovo a Genova

Tra le scadenze importanti da segnare sul calendario, c'è senz'altro anche quella della patente di guida. Ma, tra tutti gli impegni quotidiani, può scapparci di mente come fare esattamente per rinnovarla, all'avvicinarsi della data.

In nostro aiuto arriva il sito dell'ACI Genova, che ci ricorda tutti gli iter da compiere.

Le scadenze

Innanzitutto, la patente di guida deve essere rinnovata a scadenze diverse a seconda della categoria di patente posseduta e dell’età del conducente, come indicato nella tabella riassuntiva della durata di validità delle patenti in allegato in fondo a questo articolo.

Come fare per rinnovare la patente di guida ?

Eccetto i casi per i quali è richiesta la visita in Commissione medica locale, occorre effettuare una visita medica presso una delle autorità sanitarie previste dall’art. 119 del Codice della strada (ASL, Medico Militare, Medico del Ministero della Sanità, Medico della Polizia, Ispettore medico del Ministero del Lavoro o delle FF.SS.), con modalità e costi diversi a seconda della struttura medica e della categoria di patente da rinnovare. Al momento della visita è necessario portare l’attestazione del versamento di €9.00 sul c/c 9001 e di €16.00 sul c/c 4028 (bollettini prestampati in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione).

In alternativa ci si può rivolgere ad una agenzia pratiche auto o in una delegazione dell’ACI; in questo caso si paga il servizio in base alle tariffe delle agenzie.

Se la visita ha esito positivo, il medico rilascia all’interessato la ricevuta di avvenuta conferma di validità e la consegna all’interessato: la ricevuta è valida per la circolazione fino al ricevimento della nuova patente. Successivamente il Ministero invia una nuova patente all’indirizzo del titolare indicato in fase di rinnovo, tramite posta assicurata con spese a carico del destinatario. nel caso di mancato ricevimento della patente stessa entro 15 giorni dalla data della visita medica, è possibile contattare il numero verde 800 232323 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 17.30

Cosa fare in caso di furto o smarrimento della patente di guida

Se viene rubata o smarrita la patente di guida occorre per prima cosa presentare denuncia alla polizia entro 48 ore, portando con sè 2 foto recenti formato tessera e un documento d’identità in corso di validità.

Al momento della denuncia viene rilasciato un permesso provvisorio di guida indispensabile per guidare e viene verificato se il duplicato della patente può essere richiesto direttamente dalle forze dell’ordine; in questo caso la patente duplicata viene spedita dal ministero alla residenza dell’utente con posta assicurata, al costo di € 9,00 più le spese postali da pagare al postino che effettua la consegna.

Se la patente non è duplicabile in automatico bisogna recarsi presso un ufficio della motorizzazione e presentare la richiesta di duplicato.

