Posta elettronica certificata: tutte le informazioni per Genova

La Posta Elettronica Certificata (Pec) è lo strumento che consente l'invio di comunicazioni e documenti per richieste di carattere istituzionale, la cui trasmissione è valida agli effetti di legge.

Infatti ha lo stesso valore legale della tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento (solo se mittente e destinatario utilizzano entrambi una casella Pec): in questo caso, l'avvenuta consegna del messaggio elettronico consente, tra l’altro di ricorrere, contro terzi.

I vantaggi della Pec sono semplicità, garanzia della trasmissione, sicurezza, assenza di virus e spam, valore legale della trasmissione (contenuto, data e ora, certezza della consegna, autenticità casella mittente), simultaneità ed economicità.

La casella Pec del Comune di Genova

La casella Pec istituzionale del Comune di Genova è comunegenova@postemailcertificata.it.

A questo indirizzo è possibile inviare, da altre caselle Pec, messaggi di posta elettronica che verranno registrati dal protocollo generale dell’Ente.

Se invece la comunicazione proviene da una casella di posta non certificata verrà accettata solo se contenente un documento firmato digitalmente.

I documenti trasmessi devono essere prodotti in formati stabili, completi, leggibili, immodificabili, che non contengano algoritmi di calcolo, link (per esempio collegamenti a siti internet, a indirizzi di posta elettronica). Sarà, pertanto, possibile accettare documenti preferibilmente in formato pdf/A, e anche pdf, txt, rtf, xml, tif.

A ogni messaggio Pec deve corrispondere un documento ed eventuali allegati relativi ad un procedimento (per es.: un soggetto esterno che debba presentare due diverse pratiche dovrà inviare 2 messaggi Pec distinti, uno per ogni istanza).

La Pec non deve essere utilizzata per la trasmissione di comunicazioni non ufficiali (per es.: materiale pubblicitario, cataloghi, inviti, messaggi di prova e altro).

Per lo scambio di informazioni e comunicazioni non ufficiali, per le quali non sia necessaria la registrazione a protocollo generale sono disponibili le caselle di posta delle strutture interne competenti, reperibili all’indirizzo del sito istituzionale.

Le comunicazioni ricevute sulla Pec istituzionale prive dei requisiti sopra esposti, sono respinte in automatico dal sistema che invia al mittente un messaggio di notifica contenente le motivazioni del rifiuto e la segnalazione dell’indirizzo sopra indicato.

Le mail rifiutate dalla Pec sono, comunque, processate dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico e inoltrate all’ufficio comunale competente per materia e, in copia conoscenza, al mittente.

Gli indirizzi Pec del Comune di Genova, dei Municipi e della Polizia Locale

Come abbiamo scritto, la casella Pec istituzionale del Comune di Genova è comunegenova@postemailcertificata.it, ma ci sono anche altri sercizi a seconda dell'ufficio che si vuole contattare.

UFFICI

Servizi Civici: elettoralecomge@postecert.it, anagrafecomge@postecert.it

Scuola: tariffecomge@postecert.it

Scuola e Politiche Giovanili: direzionescuolaegiovanicomge@postecert.it , consultahandicap.comge@postecert.it

Beni Culturali: dirbeniculturali.comge@postecert.it

Sviluppo Economico: sviluppoeconomico.comge@postecert.it

Commercio: commercio.comge@postecert.it

Politiche della casa: ufficiocasa.comge@postecert.it

Stazione Unica Appaltante: acquisticomge@postecert.it

Gare e Contratti; garecontratticomge@postecert.it

Marketing della Città, Turismo e Relazioni Internazionali: marketing.comge@postecert.it

Responsabile della protezione dei dati dell'ente: DPO.comge@postecer.it

MUNICIPI

Municipio I - Centro Est municipio1comge@postecert.it

Municipio II - Centro Ovest municipio2comge@postecert.it

Municipio III - Bassa Val Bisagno municipio3comge@postecert.it

Municipio IV - Media Val Bisagno municipio4comge@postecert.it

Municipio V - Valpolcevera municipio5comge@postecert.it , sportelloproxbolzaneto.comge@postecert

Municipio VI - Medio Ponente municipio6comge@postecert.it , municipio6areatecnica.comge@postecert.it

Municipio VII- Ponente municipio7comge@postecert.it

Municipio VIII- Medio Levante municipio8comge@postecert.it

Municipio IX - Levante municipio9comge@postecert.it

POLIZIA MUNICIPALE

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

pmge.vigilanza@postecert.it