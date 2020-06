Come chiedere il cambio residenza a Genova

Capita, nel corso della vita, per molteplici ragioni, di cambiare casa, e di dover cambiare di conseguenza anche la residenza, sia all'interno della stessa città, sia da un comune all'altro.

Un percorso burocratico da affrontare negli uffici di competenza: vediamo cosa occorre fare a Genova.

Cambiare indirizzo ma rimanere sempre nel Comune di Genova

Il cittadino che cambia indirizzo nell’ambito del Comune di Genova, deve presentare una dichiarazione all’Anagrafe entro 20 giorni dall'effettivo trasferimento (il modulo è disponibile sul sito del Comune).

Tale modulo, compilato in tutti i campi contrassegnati con l'asterisco e firmato dai componenti maggiorenni che si trasferiscono, può essere presentato da un soggetto maggiorenne del nucleo familiare. È necessario allegare copia di un documento di identità valido del dichiarante e di tutti i firmatari dell'istanza.

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 47/2014, è necessario presentare la dichiarazione del proprietario dell'immobile (il modulo è disponibile sul sito del Comune) e del titolo in base al quale si occupa l'immobile.

In alternativa autocertificare all'interno del modulo ministeriale i dati completi del proprietario (compreso l'indirizzo), allegando copia del contratto.

È necessario dichiarare se si è in possesso di patente di guida e veicoli di trasporto affinchè gli Uffici di Anagrafe possano trasmettere i dati alla motorizzazione civile che, entro 180 giorni, spedirà al cittadino il tagliando adesivo con il nuovo indirizzo da applicare sul libretto di circolazione.

Info per i cittadini stranieri

I cittadini stranieri devono presentare anche il permesso di soggiorno valido per tutti i componenti del nucleo familiare.

Trasferimento in una casa dove sono già residenti altre persone

Se il nucleo familiare si è trasferito in una abitazione dove sono già residenti altre persone, occorre allegare dichiarazione di un componente maggiorenne della famiglia già residente (con fotocopia di documento d’identità), dalla quale risulti che l'interessato è a conoscenza del trasferimento all’indirizzo del nuovo nucleo (il modulo è disponibile sul sito del Comune).

Cambio di indirizzo per un minore

Nel caso di richiesta di cambio di indirizzo per un minore da parte di un solo genitore esercente la patria potestà, è necessario presentare una dichiarazione dell'altro genitore in cui confermi di essere a conoscenza della variazione anagrafica del figlio. Nell'impossibilità di ottenere quanto sopra, il genitore che presenta l'istanza di cambio deve autocertificare nome, cognome, data di nascita e indirizzo del genitore assente, per consentire all'ufficio l'invio di una comunicazione ai sensi della legge 241/90.

In mancanza di uno solo degli allegati richiesti (tutti i documenti si trovano sul sito del Comune), la domanda è ritenuta irricevibile e dovrà essere presentata o inviata nuovamente in modo completo.

Trasferirsi in un altro Comune

Il cittadino italiano o straniero residente a Genova che intenda trasferirsi in altro Comune italiano, deve presentare domanda di iscrizione nel nuovo Comune di destinazione, che provvederà a inoltrare al Comune di Genova la richiesta di cancellazione anagrafica.

Si ricorda che la residenza è unica ed è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Il cittadino straniero, che si trasferisce definitivamente all'estero, deve presentare la dichiarazione agli Uffici Anagrafici presenti sul territorio.

La dichiarazione comporta la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente con decorrenza dalla data di presentazione della domanda (tutti i documenti si trovano sul sito del Comune).