Aperitivi all'aperto: 10 posti da non perdere a Genova e provincia

Arriva l'estate, e aumenta la voglia di trascorrere un po' di tempo all'aria aperta, sotto il sole o il tramonto, anche solo per prendersi un aperitivo in compagnia degli amici dopo una giornata di lavoro, o nel weekend.

Ma dove andare? Ecco dieci idee tra Genova e provincia:

1. Porto Antico

Con i suoi tanti locali vista porto, è il giusto mix tra relax e divertimento, e offre anche tante cose da fare per il "post" aperitivo, dal cinema ai vicoli che rimangono a due passi.

2. Nervi

Romantica, rilassante, distensiva: la passeggiata Anita Garibaldi offre splendidi scorci e localini da non perdere a picco sul mare per godersi qualche momento di puro relax in compagnia di un drink.

3. Corso Italia e Boccadasse

Un classico della movida estiva, in corso Italia è possibile rilassarsi davanti al mare (e a un buon cocktail). Da non perdere, poco più a levante, la splendida Boccadasse con il fascino dell'antico borgo marinaro e tutti i suoi locali.

4. Spianata Castelletto

Uno dei punti panoramici più belli di Genova, con una vista mozzafiato su tutta la città, e raggiungibile comodamente in auto o con i mezzi pubblici. Rilassarsi in uno dei locali qui è d'obbligo.

5. Monumento di Quarto

Un altro posto molto bello per prendersi un aperitivo all'aperto è la zona del Monumento di Quarto: siamo ancora in città ma già si respira aria di riviera, con i suoi locali sul mare.

6. Portofino

Portofino è... semplicemente Portofino, con il suo fascino esclusivo e i tanti locali che arricchiscono il piccolo borgo. Da provare un aperitivo vista mare per rigenerarsi dopo una giornata di lavoro.

7. San Rocco di Camogli

La piccola frazione di Camogli (appena 233 abitanti) dal panorama mozzafiato nasconde numerose sorprese: una di queste è la tradizione dell'aperitivo, per allontanarsi dalla routine quotidiana.

8. Baia del Silenzio a Sestri Levante

È d'obbligo, per chi non ci è mai stato, un aperitivo all'aperto in uno dei tanti locali che impreziosiscono la Baia del Silenzio, con la sua spiaggia e le sue caratteristiche casette liguri.

9. Porticciolo di Arenzano

Per una serata tranquilla, aperitivo o cena (o apericena) nelle attività che hanno trasformato il porto turistico di Arenzano in un raffinato salotto in cui si mangia e si beve davanti alle barche.

10. Rettilineo di Cogoleto

Tanti stabilimenti balneari che si trasformano in sfiziosi locali sul mare, sul rettilineo che collega Cogoleto ad Arenzano, per un aperitivo, una cena, e anche... per il dopo cena.