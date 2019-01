Dieci cose da fare a Genova... quando fa freddo

Tiriamo fuori guanti e berretto: è attesa una nuova ondata di freddo in Italia, che dovrebbe tornare a "colpire" fin dai prossimi giorni.

Sebbene Genova dovrebbe essere in parte risparmiata dal gelo, andiamo a vedere cosa si può fare per divertirsi in città anche quando fa freddo.

1- Una cioccolata nei locali del centro storico

Avete mai scoperto le cioccolate calde con panna, i caffé, i cappuccini, dei locali a volte un po' nascosti del centro storico? Alcuni sono davvero antichi bar della tradizione, tutti da esplorare, soprattutto per riscaldarsi con qualche bevanda calda nelle giornate più fredde.

2- Cosa c'è al cinema?

Il cinema è senza dubbio un evergreen soprattutto nelle giornate di freddo: su GenovaToday c'è la programmazione completa dei film nelle sale genovesi, per rimanere sempre aggiornati e non perdersi le ultime uscite.

3- Alla scoperta di musei e mostre

Sapevate che Genova offre davvero una vasta scelta di musei e di mostre? Una buona idea per trascorrere una fredda giornata al chiuso. Tra le esposizioni in atto, Cinepassioni, Paganini Rockstar, Handhumans vs Handimals, e tanto altro da scoprire nella nostra sezione eventi.

4- A teatro spettacoli per tutti

Non può mancare la vasta offerta dei teatri in città e in provincia, con spettacoli adatti a grandi e piccini: dal Politeama al Carlo Felice, dalla Corte al Duse, passando per Modena, Tosse, e tanti altri. Gli spettacoli nella nostra sezione teatri.

5- Una gita all'Acquario

Perché non riscoprire la magia dell'Acquario di Genova, meta di migliaia di turisti? Un vero must per chi capita nei paraggi del Porto Antico e vuole combattere il freddo facendo qualcosa di diverso.

6- La Città dei Bambini

Sempre al Porto Antico, chi ha un bimbo può portarlo alla Città dei Bambini e dei Ragazzi, dove il gioco si intreccia con la scienza e la tecnologia.

7- Escape Room

Queste popolarissime attività sono adatte a tutti coloro che amano mettersi in gioco e risolvere enigmi di vario tipo, con un tempo limitato per "evadere" dalle stanze. La nostra guida alle Escape Room in città.

8- Terme di Genova

Perché non coccolarsi un po' con una giornata alle Terme di Genova, all'Acquasanta? I più coraggiosi possono anche provare l'esperienza di immergersi nell'acqua calda della piscina esterna: a prova di freddo.

9- Farsi tentare dalla gastronomia tipica

Se è arrivata la sera perché non scegliere un ristorante della tradizione? Un bel piatto di trofie al pesto fumanti o una focaccia di Recco calda, non potranno che scaldare corpo e anima.

10- Un giro per saldi

Il 5 gennaio sono partiti i saldi invernali 2019: una buona occasione per provvedere a munirsi di cappotti, guanti, berretti e sciarpe, ma anche per stare al caldo nei negozi del centro o nei centri commerciali.