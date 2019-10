Halloween 2019: i migliori eventi a Genova

Halloween si avvicina, e come ogni anno a Genova le case e i negozi si riempiono di zucche, maschere spaventose, streghe e pipistrelli.

E sono tante le iniziative che Genova propone sul territorio giovedì 31 ottobre, in centro e nei quartieri, studiate in particolar modo per far divertire i bambini e passare una serata di svago con le famiglie, sfruttando il ponte del 1 Novembre per dormire un po' di più il giorno dopo.

Vediamo le più significative (l'elenco completo qui):

La mappa con tutti gli eventi dei Civ della città: c'è tanto da fare, non solo nel centro di Genova!

Tanti giochi, attività, eventi e spettacoli "da brivido" per bambini e famiglie nei musei di Genova, per riscoprire la cultura divertendosi.

Giovedì sera torna la passeggiata del mistero nei "caruggi": tutti a prendere la mappa per scovare i luoghi delle leggende, raccontate da associazioni e figuranti. L'evento è gratuito.

Il trenino di Casella si trasforma per tre giorni - da venerdì a domenica - nell'Hogwarts Express, il treno che porta Harry Potter alla scuola di magia e stregoneria.

Giovedì si fa festa al Carlo Felice con una speciale serata a base di musica. È gradita la maschera. Il tema dell'evento è "Il Fantasma dell'Opera". Ingresso libero.

Giovedì sera alla Foce arriva un circo "dell'orrore" molto speciale, con maschere, acrobazie, drink, laser show, presentazioni teatrali, musica, spettacoli e tanto altro.

Tantissime cose da fare giovedì nel quartiere di Sarzano Sant'Agostino, tra Zombie Walk, aperitivi, trampolieri, giocolieri, dolcetto e scherzetto, escape room, balli mascherati e molto altro.

Racconti del terrore itineranti giovedì in tre diverse postazioni, con il Gruppo Artistico I Malandrini e le Cherry Blossom. Possibilità di fare "dolcetto o scherzetto" nei negozi.

Acquario, Galata Museo del Mare e Dialogo nel Buio hanno in programma interessanti eventi fino a domenica, tra dolci omaggi, Notte con gli Squali, laboratori e allestimenti a tema.

L'Arena Albaro Village ospita giovedì dal tardo pomeriggio dolcetto e scherzetto, sfilate in costume e spettacoli itineranti per il divertimento di tutta la famiglia.

Giovedì sera la Città dei Bambini del Porto Antico si trasforma, con laboratori di mostri, piccoli maghi, corsi di teatro, musica e tanto altro per i piccoli ospiti.

Giovedì dal primo pomeriggio inaugurazione dei Giardini del Mirto con dolcetto o scherzetto nei negozi, e poi merenda, giochi e zuccaccia per tutti i piccoli in maschera.

Venerdì la Galleria d'Arte Moderna di Nervi accoglie piccoli "maghi e streghe" per illustrare 8 opere d'arte con altrettante storie da brivido.

Per gli amanti della musica e delle feste, ai Magazzini del Cotone giovedì sera si balla con dj che hanno suonato ai festival più importanti a livello internazionale.

Sulla spiaggia di Multedo sabato si fa festa sui fuoristrada, tra tracciati sulla sabbia, musica, apericena e Off Road Therapy per bambini disabili.

Show musicale horror con la band degli "Scheletri", giovedì sera, e cena sempre in stile Halloween, a Villa Pagoda a Nervi. Sono graditi i travestimenti.