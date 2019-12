Capodanno 2020, tutti gli eventi: cosa fare e dove andare a Genova

TriCapodanno, ma non solo: Genova è ricca di eventi speciali in programma per la notte del 31 dicembre 2019, per aspettare e festeggiare insieme l'arrivo del nuovo anno. Dalla musica al teatro, dalle iniziative per bambini allo sport, vediamo tutto quello che è possibile fare in città per divertirsi in compagnia:

È indubbiamente l'evento di 'punta', con tre giornate di festa e grandi ospiti in piazza De Ferrari: si inizia il 29 dicembre con Mates e Gabry Ponte, poi il 30 Awed e Boomdabash e infine il 31, per il Veglione, Tedua e Giusy Ferreri.

Non manca il divertimento al Porto Antico, con l'orchestra di fiati della Città di Cinquefrondi, il Circumnavigando Festival, eventi per i più piccoli alla Città dei Bambini e dei Ragazzi, e poi festa di San Silvestro sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Dalle 22 e fino alle 3 del mattino una serata speciale (a ingresso gratuito) con musica e divertimento con il vocalist e percussionista dj Celso, e poi spettacolo di luci e fuochi d'artificio. Chi lo desidera potrà prenotare il cenone in uno dei locali.

Capodanno a Strada Nuova

Orchestra, musicisti e giocolieri tra via Garibaldi e gli atri degli antichi palazzi, coinvolgendo i presenti nella musica e nel ballo, dalle 22. Dalle 23,30 brindisi nel cortile di palazzo Tursi e dopo le 24 ancora musica.

Capodanno a Palazzo Ducale

Serata con diverse opzioni tra cenone anni '20, apericena a buffet, e visita speciale alle mostre ospitate nel Ducale. E poi, brindisi di mezzanotte nel Loggiato del Cortile Maggiore.

Capodanno in discoteca

Per gli amanti del ballo non possono mancare eventi speciali nelle discoteche in città: cenone e musica al Casa Mia Club, festa latina al Caribe Club e cenone e serata disco e revival al Cezanne.

Visita al percorso espositivo, cocktail di benvenuto e gran cenone e brindisi di mezzanotte nella splendida cornice del Padiglione dei Cetacei. C'è anche un programma parallelo per i bambini.

Capodanno a teatro

Anche il teatro offre diversi appuntamenti la sera del 31 dicembre: al Teatro della Gioventù c'è la divertente commedia francese "Boeing Boeing", mentre al Politeama Genovese c'è lo show di Maurizio Lastrico. Al Teatro della Tosse, "Dopodiché stasera mi butto" vedrà il pubblico giocare una scanzonata partita al gioco dell'oca con gli attori. Al Carlo Felice, il giorno dopo, ovvero il 1 gennaio 2020, c'è il tradizionale Concerto di Capodanno.

Capodanno al cinema

Il Circuito Cinema Genova offre una festa di Capodanno al Corallo e al Sivori con proiezione di film ("La dea fortuna" e "Cena con delitto") e poi brindisi di mezzanotte.