Con la mascherina gli occhiali si appannano: ecco come risolvere il problema

In queste settimane chi ha gli occhiali ed esce di casa indossando la mascherina si trova davanti un problema tutt'altro che banale: con il respiro le lenti si appannano irrimediabilmente e la visibilità si riduce davvero molto. Un vero fastidio, anche perchè chi si trova all'aperto con gli occhiali appannati è tentato di toglierli, sistemarli meglio, muovere la mascherina, insomma tutta una serie di movimenti sconsigliati, toccandosi il viso proprio in prossimità di occhi e bocca, o arrivando addirittura, alla peggio, a rimuovere accidentalmente la mascherina.

Come fare dunque per risolvere la questione? Esistono in realtà rimedi pratici e veloci a cui è possibile fare ricorso. Vediamone alcuni.

La prima soluzione è la più banale (ma anche la più complicata, visto che molti negozi sono chiusi e il prodotto non è così facilmente reperibile): si tratta di spruzzare sugli occhiali un apposito liquido antiappannante. Gli appassionati di immersioni sanno di cosa stiamo parlando: è lo stesso liquido che usano i sub per le loro maschere. In alternativa si possono trovare in commercio anche spray e salviette anti-appannamento.

In alternativa, si può evitare di appannare le lenti semplicemente posizionando un fazzoletto di carta sul bordo superiore della mascherina, oppure piegando leggermente all'indentro il bordo superiore della mascherina (questa operazione va compiuta prima di uscire, per non ripiegare parti eventualmente già contaminate). In entrambi i casi, avremo una barriera che assorbirà l'umidità del respiro impedendo che arrivi direttamente sulle lenti.

Non manca anche chi consiglia, tra i vari segreti per evitare l'effetto "nebbia", di lavare gli occhiali prima di uscire utilizzando la schiuma da barba.

