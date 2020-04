Coronavirus: muoversi entro i confini dei municipi di Genova, come trovarli

La nuova ordinanza regionale in vigore da oggi, lunedì 27 aprile, prevede che i genovesi si possano spostare (con alcuni limiti precisi) all'interno dei confini del proprio municipio di residenza. In particolare, dalle 6 alle 22, sono consentite attività motorie all’aria aperta, in forma individuale o con residenti nella stessa abitazione, come la corsa, la bicicletta o le passeggiate a piedi e a cavallo e la pesca sportiva lungo fiumi e foci di fiumi. Ma dove sarà possibile farlo? Solamente nell’ambito del comune di residenza o abituale domicilio, oppure, per quanto riguarda Genova, del municipio di residenza.

E a proposito di quest'ultimo punto sono molti i genovesi che si stanno chiedendo in queste ore in quale municipio risiedono e fin dove si possono spostare senza correre rischi.

I municipi del Comune di Genova sono 9:

Centro Est Centro Ovest Bassa Val Bisagno Media Val Bisagno Valpolcevera Medio Ponente Ponente Medio Levante Levante

È possibile scoprire a quale municipio si appartiene inserendo il proprio indirizzo a questo link.

Ecco una descrizione della geografia dei municipi per capire quali quartieri includono.

Municipio I Centro Est

Oregina, Lagaccio, Prè, Molo, Maddalena, San Nicola, Castelletto, Manin, San Vincenzo, Carignano

Municipio II Centro Ovest

Campasso, San Gaetano, Sampierdarena, Belvedere, San Bartolomeo, San Teodoro, Angeli

Municipio III Bassa Val Bisagno

Sant'Agata, San Fruttuoso, Quezzi, Fereggiano, Marassi, Forte Quezzi

Municipio IV Media Val Bisagno

Parenzo, San Pantaleo, Montesignano, Sant'Eusebio, Molassana, Doria, Prato

Municipio V Valpolcevera

Borzoli Est, Certosa, Rivarolo, Teglia, Begato, Bolzaneto, Morego, San Quirico, Pontedecimo

Municipio VI Medio Ponente

Sestri Ponente, Sna Giovanni Battista, Calcinara, Borzoli Ovest, Cornigliano, Campi

Municipio VII Ponente

Crevari, Voltri, Ca' Nuova, Palmaro, Pra', Castelluccio, Pegli, Multedo

Municipio VIII Medio Levante

Foce, Brignole, Chiappeto, San Martino, Albaro, San Giuliano, Lido, Puggia

Municipio IX Levante

Bavari, San Desiderio, Apparizione, Borgoratti, Sturla, Quarto, Quartara, Castagna, Quinto, Nervi