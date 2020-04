Il compleanno ai tempi del coronavirus: 5 idee per festeggiare restando a casa

Stiamo attraversando un periodo molto difficile e tutt'altro che allegro, ma forse proprio per questo cercare un modo per stemperare la tensione e donare un sorriso - soprattutto quando in casa ci sono ei bambini - può essere salutare per tutti.

E così sono parecchie le persone che, da sole o in compagnia, decidono di festeggiare ugualmente il compleanno, ovviamente restando in casa, ma cercando di passare qualche momento di spensieratezza in vari modi.

Ecco 5 cose che si possono fare in casa per festeggiare il compleanno:

Brindare con gli amici... in videochiamata

Perché non organizzare una cena a distanza con gli amici? Si mette il pc sul tavolo, ognuno prepara da mangiare, e poi all'ora stabilita ci si ritrova tutti online per cenare insieme e per "brindare" virtualmente, per il momento in webcam, in attesa di poterlo fare di persona.

Ordinare una torta

Molte pasticcerie e gelaterie sono rimaste aperte per le consegne a domicilio: perché non approfittarne per farsi portare una torta speciale per festeggiare?

Regalarsi una cena speciale (a casa)

Anche molti ristoranti sono rimasti aperti per le consegne a domicilio: potrebbe dunque essere una sorpresa gradita farsi recapitare a casa (o far portare a casa del festeggiato) una cena particolare. Ce n'è per tutti i gusti, dalle pizze al cibo etnico, passando per le proposte gourmet.

Fare la pizza

Perché non passare un po' di tempo in cucina, magari insieme ai bambini o al partner, per cucinare? E perché non provare a fare la pizza con questa ricetta facile e veloce per preparare l'impasto in casa?

Un regalo virtuale

Certo, non si può andare a caccia di regali in giro nè per sè ne per gli altri, ma il web offre parecchi spunti, tra giochi e app per smartphone, per pc o per console, e-book, abbonamenti a piattaforme streaming per vedere film e serie tv o per ascoltare musica, e magari - visto che si passa in casa tanto tempo - un abbonamento a qualche rivista online da sfogliare su tablet o cellulare.

Tutto questo in attesa, ovviamente, di poter festeggiare con amici e parenti non solo il proprio compleanno ma anche la fine dell'epidemia, riabbracciando finalmente tutti i propri cari.