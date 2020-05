Fase 2, muoversi all'interno delle province in Liguria: quando si può, e quali sono i confini

Una delle principali novità della fase 2, introdotte da un'ordinanza di Regione Liguria domenica 3 maggio, è che da oggi (lunedì 4 maggio) ci si può spostare anche al di fuori del proprio Comune. Se era possibile farlo anche prima per motivi urgenti, di salute o di lavoro, adesso la possibilità si è ampliata.

Ecco cosa prevedono le principali novità su questo fronte:

Consentito spostarsi per la spesa e per prelevare cibo e bevande da asporto anche al di fuori del Comune di residenza o domicilio, rimanendo nei territorio della provincia (o Città Metropolitana, nel caso di Genova) di appartenenza

(o Città Metropolitana, nel caso di Genova) di appartenenza Consentito praticare sport dalle 6 alle 22 nell'ambito della provincia di appartenenza (anche spostandosi con il proprio mezzo)

di appartenenza (anche spostandosi con il proprio mezzo) Consentito svolgere passeggiate all'aria aperta soli o in compagnia di conviventi nell'ambito della provincia di appartenenza dalle 6 alle 22

di appartenenza dalle 6 alle 22 Consentito raggiungere le seconde case, camper o roulotte per manutenzione e riparazioni all'interno del territorio regionale (il rientro nella propria abitazione deve avvenire in giornata)

(il rientro nella propria abitazione deve avvenire in giornata) Consentito spostarsi sull'intero territorio regionale per incontrare congiunti o recarsi nei cimiteri

I confini delle province liguri

Ma dove confinano le relative province liguri, in modo da potersi spostare in tranquillità senza timore di incorrere in sanzioni?

La provincia di Imperia include tutto il territorio compreso tra il confine di Stato di Ponte San Ludovico (ovest) e Capo Cervo (est) comprese.

La provincia di Savona include tutto il territorio compreso tra Andora (ovest) e Varazze (est) comprese.

La provincia (Città Metropolitana) di Genova include tutto il territorio tra Cogoleto (ovest) e Moneglia (est) comprese.

La provincia di La Spezia include tutto il territorio tra Deiva Marina (ovest) e Ortonovo (est).

Tutti i comuni in provincia di Imperia

Airole

Apricale

Aquila di Arroscia

Armo

Aurigo

Badalucco

Bajardo

Bordighera

Borghetto d'Arroscia

Borgomaro

Camporosso

Caravonica

Castellaro

Castelvittorio

Ceriana

Cervo

Cesio

Chiusanico

Chiusavecchia

Cipressa

Civezza

Cosio d'Arroscia

Costarainera

Diano Arentino

Diano Castello

Diano Marina

Diano San Pietro

Dolceacqua

Dolcedo

Imperia

Isolabona

Lucinasco

Mendatica

Molini di Triora

Montalto Carpasio

Montegrosso Pian Latte

Olivetta San Michele

Ospedaletti

Perinaldo

Pietrabruna

Pieve di Teco

Pigna

Pompeiana

Pontedassio

Pornassio

Prelà

Ranzo

Rezzo

Riva Ligure

Rocchetta Nervina

San Bartolomeo al Mare

San Biagio della Cima

San Lorenzo al Mare

Sanremo

Santo Stefano al Mare

Seborga

Soldano

Taggia

Terzorio

Triora

Vallebona

Vallecrosia

Vasia

Ventimiglia

Vessalico

Villa Faraldi

Tutti i comuni in provincia di Savona

Alassio

Albenga

Albisola Superiore

Albissola Marina

Altare

Andora

Arnasco

Balestrino

Bardineto

Bergeggi

Boissano

Borghetto Santo Spirito

Borgio Verezzi

Bormida

Cairo Montenotte

Calice Ligure

Calizzano

Carcare

Casanova Lerrone

Castelbianco

Castelvecchio di Rocca Barbena

Celle Ligure

Cengio

Ceriale

Cisano sul Neva

Cosseria

Dego

Erli

Finale Ligure

Garlenda

Giustenice

Giusvalla

Laigueglia

Loano

Magliolo

Mallare

Massimino

Millesimo

Mioglia

Murialdo

Nasino

Noli

Onzo

Orco Feglino

Ortovero

Osiglia

Pallare

Piana Crixia

Pietra Ligure

Plodio

Pontinvrea

Quiliano

Rialto

Roccavignale

Sassello

Savona

Spotorno

Stella

Stellanello

Testico

Toirano

Tovo San Giacomo

Urbe

Varazze

Vendone

Vezzi Portio

Villanova d'Albenga

Zuccarello

Tutti i comuni della Città Metropolitana di Genova

Arenzano

Avegno

Bargagli

Bogliasco

Borzonasca

Busalla

Camogli

Campo Ligure

Campomorone

Carasco

Casarza Ligure

Casella

Castiglione Chiavarese

Ceranesi

Chiavari

Cicagna

Cogoleto

Cogorno

Coreglia Ligure

Crocefieschi

Davagna

Fascia

Favale di Malvaro

Fontanigorda

Genova

Gorreto

Isola del Cantone

Lavagna

Leivi

Lorsica

Lumarzo

Masone

Mele

Mezzanego

Mignanego

Moconesi

Moneglia

Montebruno

Montoggio

Ne

Neirone

Orero

Pieve Ligure

Portofino

Propata

Rapallo

Recco

Rezzoaglio

Ronco Scrivia

Rondanina

Rossiglione

Rovegno

San Colombano Certenoli

Sant'Olcese

Santa Margherita Ligure

Santo Stefano d'Aveto

Savignone

Serra Riccò

Sestri Levante

Sori

Tiglieto

Torriglia

Tribogna

Uscio

Valbrevenna

Vobbia

Zoagli

Tutti i comuni nella provincia della Spezia