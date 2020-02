I cantanti del Festival di Sanremo a Genova: tutti gli appuntamenti

I protagonisti della 70esima edizione del Festival di Sanremo arrivano a Genova: come di consueto, terminata la kermesse musicale più famosa al mondo, i cantanti in gara preparano le date dei loro tour, i firmacopie e gli incontri per presentare i loro nuovi album e per far rivivere ai fan l'emozione di cantare insieme i successi di sempre. E tra le loro tappe ovviamente non può mancare Genova.

Ci sono già alcuni appuntamenti che riguardano star seguitissime come Levante (che era in gara con "TikiBomBom"), Le Vibrazioni (che hanno cantato "Dov'è") e altre.

Ecco l'elenco (in continuo aggiornamento) dei cantanti del Festival che arriveranno a Genova nei prossimi mesi:

Firmacopie con Leo Gassmann - 2 marzo 2020

Le Vibrazioni in concerto - 15 aprile 2020

Marco Masini in concerto - 19 maggio 2020

Levante in concerto - 2 luglio 2020