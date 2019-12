Barriere architettoniche a Genova: come fare segnalazioni online

Le barriere architettoniche sono tutti quegli elementi che impediscono, limitano o rendono difficoltosi gli spostamenti o la fruizione di servizi, specialmente per le persone con limitata capacità motoria o sensoriale.

Anche se gran parte delle persone non ci fa caso, una città può essere piena di barriere architettoniche soprattutto per una persona sulla sedia a rotelle (ma anche per coloro che portano un bambino sul passeggino): dai classici gradini alle porte strette, dalle pendenze eccessive ai passaggi con ghiaia o fondo dissestato.

L'ufficio Barriere Architettoniche del Comune di Genova ha una sezione online per segnalare agli uffici competenti le barriere, al fine di poter realizzare una mappatura più completa delle stesse, in modo da agevolare un piano degli interventi.

Tramite l'apposito modulo web si può segnalare la presenza di barriere architettoniche su strade pubbliche ed edifici comunali, per richiederne l'abbattimento. È molto semplice: basta lasciare nome, cognome, indirizzo, telefono e mail, e descrivere l'ubicazione e la natura della barriera. È possibile anche allegare una foto in modo da inviare una segnalazione più completa.