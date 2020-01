Come prenotare online le visite guidate a Genova

Dalle passeggiate sull'acquedotto storico ai giri nel centro storico tra sapori e tradizioni, alle escursioni sui forti ai tour delle antiche dimore: a Genova c'è tanto da vedere, e molte visite guidate in città sono incentrate proprio sulla scoperta dei "gioielli" nascosti della città, tra meraviglie naturalistiche e architettoniche.

Forse non tutti lo sanno, ma molte visite guidate si possono prenotare e pagare online collegandosi al "negozio" del sito istituzionale Visit Genoa: qui, oltre alle informazioni sui tour disponibili come nome dell'evento e tracciato, vengono anche forniti ulteriori dettagli come, ad esempio, se si tratta di un giro adatto o vietato agli animali da compagnia, o se ci sono attività per bambini.

Dopo aver pagato la propria visita guidata, basta presentarsi al punto di ritrovo 15 minuti prima della partenza con una copia del voucher acquistato.