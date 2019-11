Gli 8 migliori vini della Liguria: li avete mai assaggiati?

Bianchi o rossi, fermi o mossi, corposi o delicati, adatti a tutte le portate: i vini liguri sono davvero prelibati, e il portale Gambero Rosso - dedicato al mondo dell'enogastronomia - ha selezionato i migliori nella sua guida "Vini d'Italia 2020".

In particolare, una selezione di vini della nostra regione è stata insignita del riconoscimento "Tre bicchieri". Un elenco da tenere a portata di mano quando si è in cerca dell'abbinamento giusto al ristorante, o della bottiglia giusta da regalare o da portare a casa come souvenir.

Analizzando la produzione ligure, Gambero Rosso fa notare come, da ponente a levante, possano nascere soprattutto vini bianchi di eccellenza assoluta. La zona migliore? Quella di Dolceacqua, con due aziende locali che ottengono il premio "Tre Bicchieri".

I "magnifici 8":

Ecco infine l'elenco degli 8 vini liguri premiati da Gambero Rosso:

- Colli di Luni Vermentino Lunae Et. Nera ’18 – Lunae Bosoni

- Colli di Luni Vermentino Pianacce ’18 – Giacomelli

- Colli di Luni Vermentino Sup. Boceda ’18 – Zangani

- Colli di Luni Vermentino Sup. Fosso di Corsano ’18 – Terenzuola

- Riviera Ligure di Ponente Pigato Le Marige ’18 – La Ginestraia

- Riviera Ligure di Ponente Vermentino ’18 – Fontanacota

- Rossese di Dolceacqua Bricco Arcagna ’17 – Terre Bianche

- Rossese di Dolceacqua Posaù Biamonti ’17 – Maccario Dringenberg