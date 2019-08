I cinema all'aperto a Genova e provincia: la programmazione dell'estate 2019

Perché non approfittare delle belle giornate estive per rivivere il fascino del cinema all'aperto come una volta?

Un'occasione in più non solo per rivedere i film premiati o campioni d'incassi al botteghino, ma anche per socializzare con i vicini di posto, uscire di casa e passare un po' di tempo all'aria aperta, e assaporare tutto il fascino dei cinema all'aperto che molti di noi hanno vissuto da bambini, attendendo con ansia gli appuntamenti estivi (in alcuni piccoli comuni era l'unica occasione per andare al cinema senza dover andare per forza in città).

I principali cinema all'aperto della stagione 2019:

A GENOVA:

Cinema all'aperto a Palazzo Ducale: la programmazione copre luglio e agosto, per un fitto calendario a cura di Circuito Cinema Genova.

SampierdEstate: il cinema all'aperto di Sampierdarena dura fino a settembre, pensato dal Club Amici del Cinema.

Cinema all'aperto per bimbi in via Cesarea: fino a fine agosto l'appuntamento per bambini a cura di ZenaZuena.

IN PROVINCIA:

Cinema all'aperto gratis a Chiavari: per ridere ma anche per riflettere, la rassegna pensata dal Comune con l'assessorato alla Cultura.

Cinema all'aperto gratis a Cogoleto: gli appuntamenti organizzati dal Comune di Cogoleto con i diversi assessorati, per divertirsi riflettendo.

RASSEGNE ESTIVE:

Ci sono poi rassegne che non sono esattamente all'aperto, ma sono comunque programmazioni estive, nate per riproporre i film di maggior successo: tra queste, il Cinema Estivo di Campomorone, all'interno del Cabannun, e il Cinema Estivo di Nervi in sala climatizzata.