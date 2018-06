Cinema all'aperto a Genova: la guida dell'estate 2018

Rassegne, cinema d'autore, proiezioni in lingua originale, ma anche i migliori film della passata stagione: è tornata la stagione dei cinema all'aperto a Genova e dintorni, una tradizione sempre apprezzata dagli spettatori che possono assistere alle proiezioni sotto le stelle.

A Palazzo Ducale torna la rassegna "Cinema sotto le stelle" a cura del Circuito Cinema Genova, tra film e arte, proiezioni in lingua originale, cinema d'autore, incontri con registi e cinema per ragazzi. È disponibile per ora il programma di luglio (dal 6 al 30) su GenovaToday.

Nel centro storico invece dal 29 giugno al 20 luglio c'è "Boom! Intolerance Summer Arena" nel chiostro della Casa della Maddalena: si tratta di una rassegna dedicata al maestro del cinema italiano Ettore Scola.

Parte inoltre il 2 luglio il cinema estivo all'aperto nel capetto rosso a fianco del cinema San Siro, a Nervi. Proiezioni tutte le sere, escluso il gioved', alle 21,30.

Infine, non si tratta di cinema all'aperto, ma vale la pena segnalare la rassegna estiva della Fiumara, con la maratona di Harry Potter, i migliori film della stagione passata, e i più grandi successi degli anni '70 e '80.