Cimenti invernali: il calendario 2019-2020 in provincia di Genova

È una prova di coraggio, ma chi la sostiene dice che faccia bene al corpo e allo spirito: si tratta del cimento invernale, la tradizione del bagno in mare durante la stagione più fredda.

I cimenti vengono organizzati da associazioni varie più o meno in tutta la Liguria (e non solo, ovviamente): ci si tuffa in costume nel mare freddo, per un tempo che in genere va da pochi minuti a circa mezz'ora. Si tratta di una grande festa a cui prendere parte con goliardia e un pizzico di follia. Lo scopo principale è il benessere, senza però dimenticarsi il divertimento e la convivialità. E anche la gastronomia, perché no, visto che spesso dopo il tuffo sono previsti rinfreschi dedicati a tutti i coraggiosi che hanno sfidato l'acqua fredda. Le iscrizioni sono aperte a tutti, anziani e bambini.

I benefici del cimento

Si tratta di una pratica molto antica, che, secondo cimento.it (ma non solo) presenta numerosi vantaggi, tra cui:

rafforza il sistema immunitario

migliora la circolazione sanguigna

rigenera il corpo

velocizza il metabolismo

allevia la depressione

migliora il movimento linfatico

migliora la respirazione

mantiene pelle e capelli sani

previene molti dei malanni della stagione fredda

Provate a chiedere a chi partecipa abitualmente ai cimenti: vi dirà di non aver più patito un raffreddore da anni.

Il calendario 2019-2020 dei cimenti in provincia di Genova

Andiamo dunque a vedere dove e quando praticare questa particolare disciplina a Genova e dintorni:

- Domenica 8 dicembre: Arenzano

- Domenica 15 dicembre: Sori

- Domenica 22 dicembre: Cogoleto

- Giovedì 26 dicembre: Riva Trigoso

- Domenica 5 gennaio: Bogliasco

- Domenica 26 gennaio: Cimento dei Bai (Quarto)

- Domenica 26 gennaio: Voltri

- Domenica 2 febbraio: Nervi

- Sabato 15 febbraio: Rapallo

- Domenica 16 febbraio: Santa Margherita Ligure

- Domenica 1 marzo: Genova