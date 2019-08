Cenare sulla spiaggia: 4 ristoranti a Genova e dintorni per mangiare a due passi dalle onde

Preferite una cena raffinata o qualcosa di più semplice? Non importa quali siano i vostri gusti: l'importante è mangiare a piedi nudi sulla spiaggia, a due passi dal mare, un'esperienza decisamente romantica e originale.

Nei mesi scorsi vi abbiamo proposto una guida con i migliori ristoranti sul mare, su magnifiche terrazze a picco sugli scogli o comunque vista mare. Oggi vi proponiamo invece qualcosa per veri amanti della vita da mare e del romanticismo: la guida con i ristoranti che vi faranno mangiare le loro prelibatezze - tra tradizione e innovazione - direttamente in spiaggia.

Mangiare sulla spiaggia: 4 ristoranti

Bagni Medusa

Passeggiata Anita Garibaldi 27/A, Genova

Non solo cena a picco sul mare: questo locale sulla splendida passeggiata di Nervi consente di mangiare anche in spiaggia.

Baia del Silenzio

Via Cappellini 9, Sestri Levante

Qui nelle giornate più belle si può cenare direttamente sulla spiaggia, o in alternativa - se proprio non volete stare all'interno - sulla terrazza.

Ristorante Andrea Doria (nella foto)

Via Pegli 2, Genova

Si passa a ponente per questo ristorante sul mare di Pegli che serve anche sui tavoli in spiaggia, mixando una location incantevole a ingredienti di qualità.

Pippy Island

Via Aurelia di Levante, Cogoleto

Lo stabilimento balneare di sera si trasforma e diventa un romantico ristorante con la possibilità di cenare anche sulla spiaggia, a pochi metri dalle onde.