Dove richiedere i certificati per l'edilizia privata a Genova

Il proprietario dell’immobile o chi ne abbia interesse può chiedere al competente ufficio del Comune di Genova il certificato contenente l’indicazione della disciplina urbanistica ed edilizia prevista nella strumentazione urbanistico-territoriale, vigente o adottata, operante sull’area interessata; il certificato contiene altresì l’indicazione dei vincoli gravanti sull’area aventi incidenza ai fini della realizzazione degli interventi urbanistico-edilizi ammessi.

Il certificato urbanistico (CDU) deve essere rilasciato dal responsabile dello SUE entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda.

Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

Le domande, per ottenere il rilascio di tale certificazione, possono essere fatte esclusivamente attraverso la procedura informatizzata, istituita presso lo Sportello Unico dell’Edilizia (SUE) alla voce “certificati di destinazione urbanistica”.

Per il ritiro del certificato è necessario:

• Effettuare un versamento Diritti di segreteria e Tariffa istruttoria per il rilascio certificati di destinazione urbanistica ex art. 30 DPR 380/2001 (ex art. 18 legge 47/1985) (Vedere Modello di Versamento allegato).

• Portare l’attestazione dell’avvenuto pagamento dei Diritti di segreteria e Tariffa per il rilascio certificati di destinazione urbanistica.

• Portare la stessa Marca da Bollo citata nella domanda on line e il numero di Marche da Bollo che verrà comunicato dall’Ufficio.

I certificati non ritirati entro un anno dalla data di certificazione saranno definitivamente archiviati senza nessuna ulteriore comunicazione.

Si segnala che, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 642/1972, la data delle marche da bollo da applicare al rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica deve essere precedente alla data di sottoscrizione dello stesso.

Per accedere al sistema di pagamento degli importi dovuti a titolo: “diritti di segreteria” e “tariffa istruttoria”, che varia in base al numero dei mappali per i quali viene richiesta la certificazione, il cittadino deve collegarsi a questo link.

All’interno della pagina da compilare per individuare l’importo da versare si deve procedere nel modo seguente:

aprire la prima tendina e selezionare, sotto la voce “Servizio”, la voce “urbanistica”;

aprire la seconda tendina e selezionare, sotto la voce “Tariffe”, la voce “certificati di destinazione urbanistica”;

aprire la terza tendina e selezionare, sotto la voce “Tariffe”, la voce” numero dei mappali”.

Emergenza coronavirus

A seguito del Dpcm 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale, n. 62 del 9 marzo 2020, la direzione urbanistica in merito al rilascio dei CDU comunica quanto segue: a partire dal giorno 13 marzo 2019 la consegna dei certificati di destinazione Urbanistica avverrà esclusivamente attraverso la spedizione degli stessi con la posta ordinaria, pertanto si invitano i richiedenti ad attenersi alle istruzioni che verranno impartite telefonicamente dall’Ufficio che si occupa del rilascio dei CDU (010 5577768 – 69), in ordine alla necessita che vengano trasmesse le marche da bollo da apporre sulla o sulle domande e sul o sui certificati, la ricevuta di pagamento della tariffa istruttoria e dei diritti di segreteria, oltre ad una o più buste preaffrancate con l’indirizzo al quale si vuole che il o i certificati vengano spediti.

La documentazione sopra indicata dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo: Direzione Urbanistica, via di Francia 1, 16149 Genova.