Capodanno 2020, tutti gli eventi: cosa fare e dove andare a Genova

Tutto pronto a Genova per la serata "clou" del 2019, il Capodanno, e gli occhi sono puntati su piazza De Ferrari, dove andrà in scena l'ultimo dei tre eventi del Tricapodanno con la voce di Giusy Ferreri. Non solo De Ferrari, però, perché in città sono tantissimi gli eventi speciali in programma per la notte del 31 dicembre 2019, per aspettare e festeggiare insieme l'arrivo del nuovo anno.

Dalla musica al teatro, dalle iniziative per bambini allo sport, ecco tutto quello che è possibile fare in città, senza dimenticarsi i divieti istituiti dal Comune e informandosi sugli orari e le variazioni dei mezzi pubblici.

È indubbiamente l'evento di 'punta', con tre giornate di festa e grandi ospiti in piazza De Ferrari: si inizia il 29 dicembre con Mates e Gabry Ponte, poi il 30 Awed e Boomdabash e infine il 31, per il Veglione, Tedua e Giusy Ferreri.

Non manca il divertimento al Porto Antico, con l'orchestra di fiati della Città di Cinquefrondi, il Circumnavigando Festival, eventi per i più piccoli alla Città dei Bambini e dei Ragazzi, e poi festa di San Silvestro sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Dalle 22 e fino alle 3 del mattino una serata speciale (a ingresso gratuito) con musica e divertimento con il vocalist e percussionista dj Celso, e poi spettacolo di luci e fuochi d'artificio. Chi lo desidera potrà prenotare il cenone in uno dei locali.

Orchestra, musicisti e giocolieri tra via Garibaldi e gli atri degli antichi palazzi, coinvolgendo i presenti nella musica e nel ballo, dalle 22. Dalle 23,30 brindisi nel cortile di palazzo Tursi e dopo le 24 ancora musica.

Serata con diverse opzioni tra cenone anni '20, apericena a buffet, e visita speciale alle mostre ospitate nel Ducale. E poi, brindisi di mezzanotte nel Loggiato del Cortile Maggiore.

Capodanno in discoteca

Per gli amanti del ballo non possono mancare eventi speciali nelle discoteche in città: cenone e musica al Casa Mia Club, festa latina al Caribe Club e cenone e serata disco e revival al Cezanne.

Visita al percorso espositivo, cocktail di benvenuto e gran cenone e brindisi di mezzanotte nella splendida cornice del Padiglione dei Cetacei. C'è anche un programma parallelo per i bambini.

Capodanno a teatro

Anche il teatro offre diversi appuntamenti la sera del 31 dicembre: al Teatro della Gioventù c'è la divertente commedia francese "Boeing Boeing", mentre al Politeama Genovese c'è lo show di Maurizio Lastrico. Al Teatro della Tosse, "Dopodiché stasera mi butto" vedrà il pubblico giocare una scanzonata partita al gioco dell'oca con gli attori. Al Carlo Felice, il giorno dopo, ovvero il 1 gennaio 2020, c'è il tradizionale Concerto di Capodanno.

Per quanto riguarda i “botti”, i fuochi d’artificio e altri giochi pirotecnici, il Comune ha istituito il divieto assoluto di detenerli in area pubblica o aperta al pubblico dalle ore 19.30 del 31 dicembre alle ore 7 dell’1 gennaio. Divieto di fare esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico di qualsiasi tipo, e in tutte le vie, piazze e aree pubbliche dove transitano o siano presenti delle persone.

Vietato anche portare con sé nell’area di De Ferrari dispositivi contenenti spray urticante dalle ore 19 del 31 dicembre fino al termine dello spettacolo. Altre limitazioni riguardano il consumo di bevande in vetro e in metallo (qui tutti i dettagli).

Capodanno a Genova, trasporti e orari di autobus e metro

Dal punto di vista del trasporto pubblico, Amt ha deciso di potenziare il servizio per agevolare i cittadini che vorranno raggiungere il centro con i mezzi pubblici.

Per quanto riguarda i bus, martedì 31 dicembre è previsto il collegamento con le direttrici principali fino alle 4 del mattino. Da via Ceccardi partiranno bus speciali diretti verso il Levante e la Valbisagno, da via Gramsci/Darsena partiranno bus speciali diretti verso il Ponente e la Valpolcevera.

Tutta la notte di martedì 31 dicembre, inoltre, la metro sarà attiva non stop, mentre l’ascensore di Levante di Castelletto sarà aperto sino alle 3 del mattino.

Il servizio taxi sarà potenziato con 300 auto in più il 31 dicembre, e con il divieto di transito in piazza De Ferrari il parcheggio taxi sarà in via Ceccardi e in via Dante.

È istituito il divieto di sosta e di fermata temporaneo dalle ore 7.00 di domenica 29 dicembre 2019 alle ore 8.00 di mercoledì 1° gennaio 2020 su ambo i lati delle vie Dante, Vernazza, Petrarca e Ceccardi.

Capodanno a Genova, i divieti di sosta e transito in centro

In occasione del “Tricapodanno” e della serata conclusiva, resta in vigore il divieto di transito e di sosta in piazza De Ferrari dalle ore 16 del 31 dicembre alle 8 dell’1 gennaio.

Divieto di sosta e di fermata temporaneo dalle ore 19.00 di martedì 31 dicembre 2019 alle ore 8.00 di mercoledì 1 gennaio 2020 in via Gramsci, controviale altezza Darsena, nelle aree di sosta blu area e bus turistici.