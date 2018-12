Capodanno 2019: i migliori eventi a Genova e provincia

«Cosa facciamo a Capodanno?». Se questa domanda vi assilla da un pezzo, è necessario sapere che anche per chi resta a Genova (e dintorni) c'è tanto da fare per divertirsi, tra originali feste, musica, attività per bambini, cultura e cenoni in location esclusive.

Ecco gli eventi più gettonati per chi vuole accogliere il 2019 divertendosi e, allo stesso tempo, senza andare troppo lontano da casa.

Capodanno in piazza De Ferrari

Parole dei poeti proiettate sulle case, dj set d'ambiente tra musica genovese e suoni di umanità, musica classica in chiave rock, e tanto altro per festeggiare il Capodanno in una location simbolo di Genova.

Capodanno all'Acquario di Genova

Visita libera al percorso espositivo, cocktail, gran cenone e brindisi di mezzanotte in quattro differenti sale, osservando gli ospiti dell'Acquario.

Capodanno al Museo

Brindisi tra arte e cultura in differenti location, tra Strada Nuova e Palazzo Ducale.

Capodanno a Teatro

Da Maurizio Lastrico al Politeama a "Colpi di timone" alla Corte e molto altro, tutte le proposte dei teatri genovesi.

Capodanno alla Lanterna

Per festeggiare il nuovo anno, giochi di luce a mezzanotte visibili da tutta la città.

Capodanno in piazza delle Erbe

Festa dedicata ai Queen con i Radio Gaga che suoneranno fino a mezzanotte e oltre; ma c'è anche spazio per swing, jazz, e aperitivo.

Capodanno con Circumnavigando

Al Porto Antico torna il tradizionale spettacolo che unisce circo, giocoleria, acrobatica, teatro e danza, con uno show speciale per Capodanno.

Capodanno nella Città dei Bambini e dei Ragazzi

Festa per famiglie al Porto Antico, per passare una notte speciale tra scienza, tecnologia ed animazioni speciali.

Rolli New Year a Palazzo della Meridiana

Capodanno cinquecentesco nel palazzo del centro, tra visite guidate, cocktail e cenone. Il tutto accompagnato da musica live.

Capodanno esoterico a Villa Durazzo Pallavicini

Cenone e visite guidate notturne al parco della villa, alla scoperta dei suoi misteri, con attesa della mezzanotte nella grotta del marchese.

Capodanno al Luna Park della Foce

Tra gli eventi del "Winter Park" c'è anche la festa di Capodanno, con brindisi di mezzanotte e sconti speciali.

Capodanno con Sir Paul

Cenone, brindisi, spettacolo dedicato a Paul McCartney e musica per il Capodanno al Tower Hotel Airport, con l'attore Marco Rinaldi.

Capodanno a Camogli

Musica in piazza Colombo dalle 22,30 e spettacolo con fuochi d'artificio sul lungomare a mezzanotte e mezza.

Capodanno a Santa Margherita Ligure

Festa al Santa Claus Village con spettacolo di cabaret dei Bruciabaracche e dj set.