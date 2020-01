Calendario fiere di quartiere e mercatini 2020: dove e quando trovarli a Genova

Anche quest'anno il Comune di Genova ha predisposto un calendario di tutte le principali fiere cittadine previste per il 2020: tra bancarelle e mercatini c'è da sbizzarrirsi, soprattutto per gli amanti dello shopping e delle tradizioni artigianali e gastronomiche.

L'agenda inizia ufficialmente il 2 febbraio con la fiera di Sant'Agata, e poi va avanti per tutto l'anno, per un totale di 20 fiere (per il momento). La più grande è proprio Sant'Agata, con i suoi 618 banchi nel quartiere di San Fruttuoso, seguita dalla fiera di San Pietro alla Foce, prevista per il 27 e 28 giugno, con 586 banchi, e quella di San Giuseppe a Bolzaneto, il 22 marzo, con 243 banchi.

Il calendario completo delle fiere

Andiamo a vedere tutti gli appuntamenti in ordine cronologico, con il numero di banchi ospitati:

2 febbraio - Fiera di Sant'Agata a San Fruttuoso - 618 banchi

22 marzo - Fiera di San Giuseppe a Bolzaneto - 243 banchi

Dal 28 marzo all'11 aprile - Fiera del Libro di Primavera in Galleria Mazzini - 24 banchi

13 aprile - Fiera dell'Angelo a Molassana - 98 banchi

26 aprile - Fiera di Santa Zita in centro - 179 banchi

3 maggio - Fiera di San Salvatore a Sampierdarena - 89 banchi

10 maggio - Fiera di Maggio a Nervi - 51 banchi

22 maggio - Fiera di Santa Rita in centro - 13 banchi

7 giugno - Fiera di Struppa - 39 banchi

14 giugno - Fiera di Sant'Antonio a Boccadasse - 136 banchi

27 e 28 giugno - Fiera di San Pietro alla Foce - 586 banchi

5 luglio - Fiera di San Pietro a Pra' - 86 banchi

26 luglio - Fiera del Mare a Pegli - 125 banchi

13 settembre - Fiera di Pontedecimo - 61 banchi

27 settembre - Fiera dei Santi Cosima e Damiano a Sampierdarena - 89 banchi

4 ottobre - Fiera di Cornigliano - 42 banchi

8 novembre - Fiera di San Carlo a Voltri - 104 banchi

15 novembre - Fiera di San Carlino a Voltri - 57 banchi

Dal 1 al 24 dicembre - Fiera del Libro Invernale in Galleria Mazzini - 24 banchi

Dal 1 al 24 dicembre - Fiera di Natale in piazza della Vittoria - 114 banchi