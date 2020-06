Le case di riposo per anziani del comune e provincia di Genova

Sono tante le case di riposo per anziani del comune e della provincia di Genova, strutture destinate a chi ormai non è più giovanissimo e che vuole vivere in un ambiente protetto, magari con servizi per i pasti, luoghi di incontri, ricreazioni, e forme di assistenza sanitaria.

Il livello dei servizi varia enormemente da struttura a struttura, e per quelle convenzionate con Asl 3 vi invitiamo a leggere l'apposito articolo.

Ecco un elenco (in fase di aggiornamento) di alcune tra le principali case di riposo per anziani di Genova e provincia.

A Genova

Casa Serena, via Balbi 38, Genova - 010 247 2097

Residenza Serena, vico della Cittadella 1/A, Genova - 010 2474768

Residenza per anziani Agave, via Gropallo 10/5, Genova - 010 8310019

Residenza Ave Maria, via De Gaspari 6, Genova - 010 367861

Casa Santissima Concezione, salita A Porta Chiappe 1, Genova - 010 272 2662

Casa di riposo Don Guanella, via San Nazaro 23, Genova - 010 318077

Casa di riposo Madri Pie, via Galata 40, Genova - 010 590605

Comunità alloggio Fronte Mare, via Nicola Fabrizi 1, Genova - 010 236 3965

Comunità alloggio San Giovanni, viale Brigate Partigiane 12/14, Genova - 010 540584

Comunità alloggio Sunflower, via Rodi 10/5, Genova - 010 988 0555

Comunità alloggio Villa Italia, via Giordano Bruno 7, Genova - 010 292 5389

Comunità alloggio Villa Vittoria, piazza della Vittoria 11/7, Genova - 800 686 928

Residenza Anni Azzurri Sacra Famiglia, via Linneo 2, Genova - 010 985 7111

Residenza Domiziana, via Bari 39, Genova - 010 231002

Casa di riposo Residenza delle Cappuccine, via Madre Franesca Rubatto 3, Genova - 010 246 4674

Residenza Pietrine, salita Belvedere 1, Genova - 010 469 9692

Casa di riposo Pio Istituto Martinez, via Alessandro Repetto 1, Genova - 010 502608

Residenza per anziani Villa Maria, via Coronata 2, Genova - 010 471 2454

Soggiorno per anziani San Giorgio, corso Magenta 31, Genova - 010 246 1883

Villa Basilea, scalinata all'Osservatorio 1, Genova - 010 219043

Casa di riposo Il Sorriso, corso Paganini 21, Genova - 010 213571

Villa San Fortunato, via Volturno 21/E, Genova - 010 5957070

Residenza Vannucci, via Atto Vannucci 3/5, Genova - 010 595 9581

Residenza Armellini, corso Armellini 11, Genova - 010 83421

Comunità alloggio Maria Pittaluga, via Vincenzo Ricci 3/3, Genova - 010 562178

Villa Causa, via Opera Pia 9, Genova - 010 319 8905

Casa di riposo Vittoria Giorni, via De Paoli 20, Genova - 010 510192

Villa Marta di Bertania, mura San Bernardino 20, Genova - 010 089 9091

Villa San Pietro, salita superiore San Rocchino 49, Genova - 010 831 0792

Residenza Cardinal Minoretti, via Minoretti 54, Genova - 010.374 60 03

In provincia