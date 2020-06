Le case di riposo per anziani a Genova convenzionate con Asl3

Sono tante le residenze per anziani presenti nel comune di Genova, strutture ammobiliate multi-residenza destinate agli anziani, e molte sono convenzionate con Asl3.

La tipologia di ricoveri in struttura residenziale convenzionata con Asl3 Genovese (ossia quando la ASL si fa carico del pagamento della Quota Sanitaria e a carico dell'anziano e della famiglia rimane la Quota Alberghiera) si suddivide in:

Ricoveri a carattere temporaneo

Ricoveri a carattere definitivo

Ricoveri a carattere temporaneo - RSA di prima fascia

Questa tipologia di ricoveri può avvenire per:

riabilitazione dopo evento patologico acuto qualora ci sia un potenziale riabilitativo e il trattamento riabilitativo non possa essere effettuato al domicilio

stabilizzazione clinica dopo evento acuto

accoglienza di pazienti anziani in fase terminale di vita qualora non sia possibile il ricovero in hospice

"sollievo" alla famiglia, solo per quei casi in cui si verifichi una improvvisa perdita/assenza della persona che assiste l'anziano (caregiver) e tale perdita/assenza è prevedibile si protragga nel tempo, senza alcuna possibilità di ripristino immediato di una condizione di supporto assistenziale adeguata

ricovero temporaneo per riabilitazione o convalescenza dopo fatto acuto in RSA Prima fascia

Ricoveri a carattere definitivo

Afferiscono a questa tipologia di ricovero gli anziani in condizioni di grave disabilità, valutata e documentata dall'Unità di Valutazione Geriatrica. La Quota Sanitaria è a carico del Servizio Sanitario Nazionale, mentre la contribuzione economica (quota alberghiera) è a carico del cittadino (o dell'ente locale per gli aventi diritto in relazione alle condizioni di reddito) e varia da struttura a struttura.

Nuclei Alzheimer

Una particolare tipologia assistenziale è costituita dai Nuclei Alzheimer (vedi nell'elenco delle strutture per Strutture per Non Autosufficienti Totali - NAT quelle contrassegnate come Nuclei Alzheimer). Per accedere a questa tipologia di strutture è necessaria la presenza di una serie di requisiti specifici che vengono accertati dall'Unità di Valutazione Geriatrica ed è necessario essere stati sottoposti ad una valutazione U.V.A. (Unità di Valutazione Alzheimer).

Elenco delle strutture per non autosufficienti parziali in convenzione con Asl3

La lettera (C) indica il convenzionamento con il Comune di Genova:

SANTA CATERINA VARAZZE Via Giovine Italia, 34 VARAZZE 019/932132

PIO LASCITO BAGLIETTO Via N. Baglietto, 3 COGOLETO 010/9189342

OASI SOLE & MARE Via G. Puccini, 8 ARENZANO 010/9127079

VILLA COSTALTA Via Fado, 267 MELE 010/631859

CPA TIGLIETO Dott. V.A. Zunino Via Marconi, 55 TIGLIETO 010/929542

GVM MACCIO’ Via Pallavicini, 8 MASONE 010/926042

S. GIUSEPPE G.B. PIZZORNI Via Don Minetti, 1 ROSSIGLIONE 010/925084

ISOLA DEL CANTONE Via Ferrea, 11 ISOLA DEL CANTONE 010/9636120

SOGGIORNO S. OLCESE Via Costa Monti, 13 SANT’OLCESE 010/709529

SANTA ROSA Sal. Sup. Don Schiaffino, 2 Manesseno SANT’OLCESE 010/711576- 010/712294

VILLA MACCIO’ Via Ratto, 21 BUSALLA 010/9642905

RESIDENZA PROTETTA FRUGONE Via Roma, 90 BUSALLA 010/9761271

MOSE’ DE NEGRI Via Villamezzana, 7 DAVAGNA 010/8976619

DON GARBARINO Località Casabianca, 105 TORRIGLIA 010/944086

PENS. ANZIANI MONTOGGIO Via Mangini,17 MONTOGGIO 010/938365

FELICE CONIO Via alla Chiesa, 8 ROVEGNO 010/9545813

CASA ANZIANI S. BERNARDO Loc. San Bernardo 72/74 BOGLIASCO 010/3472010

SAN FRANCESCO DI RECCO Via San Francesco, 8 RECCO 0185/730018

SACRA FAMIGLIA (C) Via Linneo, 2 GENOVA 010/9857111

RP SAN BENIGNO Via Dottesio 2 GENOVA 010/414641

SAN GIOVANNI BATTISTA (C) Via F. Da Persico, 11 GENOVA 010/6043893

ISTITUTO D. CHIOSSONE ARMELLINI (C) Corso Armellini, 11 GENOVA 010/83421

ISTITUTO D. CHIOSSONE MONTE (C) Via Nostra Sig.ra frl Monte 8A GENOVA 010/509060

RESIDENZA SAN GIUSEPPE (C) Via Frugoni, 1/6 GENOVA 010/585320

CASA SS. CONCEZIONE (C) Sal.ta Porta Chiappe, 1 GENOVA 010/2722637

VILLA SAN PIETRO (C) Sal.ta San Rocchino, 49 GENOVA 010/8310792

VILLA BASILEA (C) Scal.ta Dell’Osservatorio, 1 GENOVA 010/219043

DON ORIONE PAVERANO (C) Via Cellini, 22 GENOVA 010/52291

DON ORIONE CAMALDOLI (C) Via Berghini, 250 GENOVA 010/828801

JOY (EX OASI) (C) Via Berghini, 88 GENOVA 010/354029

LE CLARISSE Via Lagustena, 94 GENOVA 010/3762012

DON LUIGI GUANELLA Via San Nazzaro, 23 GENOVA 010/318077

DON ORIONE CASTAGNA (C) Via Tigullio, 2 GENOVA 010/8598001

SANTA MARTA Via Nullo,4 GENOVA 010/396931

VILLA SAN FORTUNATO C.so Mazzini 73 CAMOGLI 0185/771191

SCHENONE DI LUMARZO Via Gattorna, 108 LUMARZO 0185/94036

Elenco delle strutture per non autosufficienti totali in convenzione con Asl3

La lettera (C) indica il convenzionamento con il Comune di Genova

L'asterisco * indica le strutture con Nucleo Alzheimer

VILLA VENETO Via Vittorio Veneto, 23 ARENZANO 010/9127671

GVM MACCIO’ Via Pallavicini 8 MASONE 010/926042

RESIDENZA ROSSI FIGARI Via Rossi, 27 CAMPOLIGURE 010/920907

RSA CAMPOLIGURE Via Rossi 29/33 CAMPOLIGURE 010/8497853 - 7860

RSA ROSSIGLIONE * Via Roma 36 ROSSIGLIONE 0108497770 - 3499210831

VILLA COSTALTA Via Fado, 267 MELE 010/631859

SANTA ROSA Sal Sup. Don Schiaffino, 2 Manesseno SANT’OLCESE 010/711576-010712294

SAN TOMASO D’AQUINO (C) Via S. T. D’Aquino, 5 GENOVA 010/6048990

RSA SESTRI PONENTE Viale Canepa, 21 nero GENOVA 010/6517558

VILLA DUCHESSA DI GALLIERA Via N. Cervetto, 38 GENOVA 010/6041550

LA BENEDETTA Via San Tomaso D’Aquino, 3 GENOVA 010/6148999

VILLA MARIA Via Coronata, 2 GENOVA 010/6533465

RESIDENZA MONTICELLI Via Rocca dei Corvi, 6 GENOVA 010/ 7404614

RSA CORONATA KCS (C) Via Coronata, 100 GENOVA 010/ 6019333/334

SACRA FAMIGLIA (C) Via Linneo, 2 GENOVA 010/9857111

RSA CELESIA Via Negrotto Cambiaso, 62 GENOVA 010/8499210/9300

RSA RIVAROLO – KCS* (C) Via Cambiaso, 100 GENOVA 010/7405211

RSA CASTELLETTO - KCS (C) C.so Firenze, 26 A GENOVA 010/2780101

CASA SS. CONCEZIONE (C) Sal.ta Porta Chiappe, 1 GENOVA 010/2722637

LA CAMANDOLINA (C) Via D. Chiodo, 34 GENOVA 010/2424762

RESIDENZA LE CAPPUCCINE Via Madre Francesca Rubatto, 3 GENOVA 010/2464674

RESIDENZA SAN GIUSEPPE (C) Via Frugoni ,1/6 GENOVA 010/585320

CASA SERENA Via Balbi, 38B GENOVA 010/2472097-2103

VILLA DELLE ROSE Via S. Bartolomeo degli Armeni, 11 GENOVA 010/8461911

RESIDENZA DOMIZIANA Via Bari, 39 GENOVA 010/231002

RESIDENZA SENIORES (C) Via Saporiti, 20 nero GENOVA 010/215674

RESIDENZA SAN CAMILLO (C) Via D. Chiodo, 1C GENOVA 010/23541

VILLA BASILEA (C) Scal.ta Osservatorio, 1 GENOVA 010/219043

DON ORIONE PAVERANO (C) Via Cellini, 22 GENOVA 010/52291

DON ORIONE CAMALDOLI (C) Via Berghini, 250 GENOVA 010/828801

JOY (EX OASI) (C) Via Berghini, 88 GENOVA 010/354029

LE CLARISSE Via Lagustena, 94 GENOVA 010/3762012

RSA GALLIERA (solo Nucleo Alzheimer)* (C) Via C.Minoretti, 54 n GENOVA 010/3746019

ASP BRIGNOLE Struppa (ex Doria) (C) Via Struppa, 150 GENOVA 010/8084707

DON ORIONE CASTAGNA (C) Via Tigullio, 2 GENOVA 010/8598001

ISTITUTO D. CHIOSSONE ARMELLINI (C) Corso Armellini, 11 GENOVA 010/83421

ISTITUTO D. CHIOSSONE MONTE (C) Via Ns Sig.ra del Monte 8A GENOVA 010/509060

RESIDENZA GIULIA Via Volturno, 21E-F rr GENOVA 010/5957070

SANTA MARTA Via Nullo,4 GENOVA 010/396931

VILLA FERRETTO Via da Verazzano, 173 GENOVA 010/8301566

FELICE CONIO Via alla Chiesa, 8 ROVEGNO 0109545813

SAN FRANCESCO DI RECCO Via San Francesco, 8 RECCO 0185/730018

CASA ANZIANI S. BERNARDO Loc. San Bernardo 72/74 BOGLIASCO 010/3472010

RESIDENZA PROTETTA FRUGONE Via Roma, 90 BUSALLA 010/9761271

SCHENONE DI LUMARZO Via Gattorna, 108 LUMARZO 0185/94036