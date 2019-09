Alberi monumentali: quali sono e dove si trovano in provincia di Genova

Sedersi sotto un albero per distendere i nervi, magari godendosi il panorama o leggendo un libro, oppure perché no, per fare qualche esercizio di stretching o yoga, può essere un'attività davvero gratificante e rilassante.

Ma forse non tutti sanno che a Genova e dintorni ci sono alberi davvero molto rari e antichi, che ci osservano da centinaia di anni, degni di particolare attenzione: sono gli alberi cosiddetti monumentali, tutelati come patrimonio di interesse naturalistico, ambientalee storico culturale.

Gli alberi centenari rappresentano un monumento della natura, una parte di storia che vive, un simbolo del passato. Sono legati alla storia dell'uomo perché gli sono sempre serviti da punto di riferimento, da riparo o da confine. Sono stati testimoni di tradizioni popolari, di tanti racconti o leggende legati alla vita e alla cultura delle comunità, tanto da meritare dei soprannomi la cui origine si perde nel tempo ma che tuttora caratterizzano molti luoghi.

Cosa sono gli alberi monumentali:

Come spiega il sito istituzionale AgriLiguriaNet, possono rientrare tra gli alberi monumentali:

l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità , per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali; i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico , monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani; gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, giardini, orti botanici e residenze storiche private.

Dove si trovano gli alberi monumentali in provincia di Genova

Ecco gli alberi monumentali presenti nel territorio della provincia di Genova, indicati a seconda del luogo, della specie, e dei criteri di monumentalità: