Tram in Valbisagno, giornata di mobilitazione per convincere il sindaco

Il comitato "Sì Tram" ha promosso una giornata per incentivare la giunta Bucci a prendere ancora in considerazione l'ipotesi di puntare sul trasporto su rotaia in Valbisagno, un tema che è stato affrontato diverse volte negli ultimi anni. Tante le associazioni che hanno aderito alla giornata "Tram Day for Tram Way", da Legambiente a Metrogenova, Wwf, Amici di Pontecarrega e tante altre organizzazioni che sostengono il progetto a Genova.

Venerdì 6 dicembre 2019 appuntamento alle ore 15 in piazza Manzoni per il raduno "Aspettando il tram", poi alle ore 16 nella sala del municipio Bassa Val Bisagno andrà in scena il convegno “Parliamo di Tram” dove Fiorenzo Pampolini del comitato pro tram si confronterà con Enrico Musso, consulente del sindaco. Alle 19.30 la giornata si conclude con musica e "Aperitram". Legambiente ha invitato i cittadini a partecipare: "Sarà una giornata di mobilitazione in Valbisagno per chiedere che a Genova venga istituito il tram e non il filobus come invece risulra scritto nel piano del trasporto pubblico di Genova".