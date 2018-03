Progetto 'Facciamo girare i tappi', raccolta fondi online

L'associazione di volontariato 'Non solo parole Genova' ha lanciato una raccolta fondi online. La onlus offre sostegno a persone in stato di grave disagio economico e sociale. 'Facciamo Girare i Tappi' è il principale progetto dell'associazione, in collaborazione con Amiu e Comune di Genova. Il progetto è nato per raccoglie plastica Pp e Pe e oggi conta oltre 900 punti di raccolta in città coinvolgendo scuole, asili, parrocchie, negozi, uffici, condomini.

Circa 40 tonnellate all'anno è la quantità di materiale raccolto: un recupero utile per l'ambiente e la comunità.

I destinatari prestano servizio a turni di alcuni mesi, sul furgoncino dell'associazione, impegnati nell'attività di ritiro e consegna tappi. Sono persone prive di reddito perché hanno perso il lavoro, oppure sono giovani che non lo trovano; alcuni sono vicini alla pensione.