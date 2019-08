Rivoluzione allo stadio: arrivano i nuovi bicchieri

Lo stadio Luigi Ferraris di Genova ha intrapreso un percorso per diventare sempre più "plastic-free". Nella nuova stagione calcistica, al via nel prossimo fine settimana (Sampdoria-Lazio e Roma-Genoa gli impegni delle genovesi) arriveranno infatti i primi bicchieri in silicone.

La novità, resa possibile grazie all’accordo firmato tra Pcup Srl (società che produce i bicchieri), B Cafè (che si occupa del catering dello stadio) e Amiu, va ad inserirsi all’interno del progetto Life Tackle, che prevede una trasformazione degli impianti sportivi per renderli luoghi sempre più ambientalmente sostenibili.

I nuovi bicchieri in silicone 100% italiano e made in Genova, verranno utilizzati da prima nella Tribuna del “Ferraris” con un primo stock da 4 mila unità. L’acquisto della prima fornitura di bicchieri è stato portato a termine grazie ai fondi del progetto Life Tackle.