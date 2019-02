Recco, autobus elettrico in prova

A Recco è arrivato il primo autobus elettrico che giovedì 14 settembre 2019 ha effettuato il primo viaggio sperimentale dal centro di Genova. “Innovazione in movimento”. Recitava così la destinazione del nuovo autobus elettrico di Atp, con la partecipazione della Città Metropolitana di Genova. Il mezzo potrà trasportare a bordo 22 persone sedute e 82 in piedi, l’autonomia minima è di 240 chilometri e di 350 in condizioni ottimali per sole sei ore in termini di tempo di ricarica.

«Qualità della vita e dell’aria - ha spiegato il sindaco Dario Capurro - il comune di Recco crede fortemente nella tutela dell’ambiente e la politica percorsa lo dimostra; il depuratore, la raccolta differenziata, le colonnine per la ricarica delle auto elettriche e l’ efficientementonemergetico degli uffici. Tutto è in linea con quanto fatto. Si crede di poter vedere attivo il trasporto elettrico già nel settembre 2019».

Sempre a Recco è stato sperimentato anche il “Chiama bus” e «il risultato è ottimo - ha concluso conclude Capurro - il servizio dedicato alle frazioni è perfetto. Il nostro è un territorio affezionato al servizio su gomma ma il Golfo Paradiso e Recco crede fortemente nella tutela dell’ambiente».