Cicloturisti genovesi alla scoperta della Norvegia: il viaggio diventa un documentario

Dopo il viaggio in Islanda con biciclette elettriche, tende, videocamere, un drone e pochi altri oggetti per girare un documentario (sbarcato anche in televisione nella trasmissione di Licia Colò "Il mondo insieme") nuova avventura per alcuni cicloturisti genovesi, Simone Patrone, Francesco Carocci, Matteo Martellini e Marco Mancini. I quattro hanno attraversato la Norvegia, sempre in sella alle loro bici, realizzando anche in questo caso un documentario grazie al supporto di Michele Savarino di Real Time Meeting e Marco Bragagnolo di Tracce Bike Shop.