Servizio di noleggio veicoli elettrici, inaugurazione con il vicesindaco

Sabato 22 dicembre 2018 alle ore 11 presso la sede della Nucleo special concepts in mura del Prato 1r a Carignano inaugurazione del servizio di noleggio Nucleo Rental per veicoli elettrici e presentazione del progetto 'una ciclabile per Carignano'.

Intervengono il vicesindaco di Genova, Stefano Balleari, e l'assessore all'Ambiente, Matteo Campora. Alle 11 viene presentato il servizio di noleggio di auto, quadricicli e biciclette elettriche; successivamente viene illustrato il progetto 'Una pista ciclabile per Carignano', che verrà donato al Comune.

Alle ore 12 l'inaugurazione si conclude con brindisi e test drive dei veicoli elettrici.