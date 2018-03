Comuni Ciclabili 2018, in Liguria sono solo due

Attraverso il progetto di Comuni Ciclabili, che ha identificato una serie di indicatori per verificare il grado di ciclabilità, Fiab (Federazione italiana amici della bicicletta) mette a disposizione uno strumento per aiutare l'Amministratore pubblico a capire se la sua attività è stata più o meno efficace, ma, soprattutto, aiuta a capire cosa fare per migliorare ulteriormente il grado di ciclabilità della propria città.

Nella guida Comuni Ciclabili 2018 figurano solo due città della Liguria; si tratta di Loano, in provincia di Savona, che conquista due 'bike smile', e Sestri Levante in provincia di Genova, con tre 'bike smile'. La motorizzazione è del 14,90 per cento al di sotto della media nazionale. Se le ciclabili urbane non brillano, con un penteggio di uno su cinque, va meglio nel giudizio sul cicloturismo, con tre punti su cinque.

Per la sua conformazione geografica - si legge nella guida - Sestri Levante viene definita localmente come la "città dei due mari", essendo il centro storico sestrese affacciato sulle due baie "delle Favole" e "del Silenzio". Sestri Levante è attraversata da quasi 5 chilometri di piste ciclabili e strade chiuse al traffico motorizzato. Sul territorio comunale sono presenti otto strutture ricettive ricomprese nel circuito Albergabici. La città è inoltre dotata di un servizio di bike sharing pubblico, con la possibilità di sottoscrivere abbonamenti anche a scadenza breve. Queste caratteristiche fanno della città una meta ideale per chi ama muoversi con facilità in bicicletta, ma anche per coloro che amano i percorsi mtb, ovvero sentieri escursionistici adatti per attività enduro, peraltro compresi nella rete escursionistica ligure “R.E.L. BE ACTIVE”. È possibile visionare il sito dedicato alla mobilità ciclistica (fiabtigullio.it) dal quale sono scaricabili i percorsi e tutte le informazioni sulla ciclabilità a Sestri Levante. Da menzionare le tante iniziative, eventi e manifestazioni, che il Comune promuove con entusiasmo: Bimbimbici, Settimana Europea della mobilità, Ciclofficina, Mercato del riuso per recupero biciclette usate, progetto Pedala coi musei, nonché le numerose proposte di itinerari cicloturistici di Fiab Tigullio VivinBici, divulgati dallo Iat. Sestri Levante, infine, da diversi anni, ospita, nel mese di aprile, il campionato di Enduro.