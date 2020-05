Promuovere il casco in bici e il corretto uso delle ciclabili, mozione approvata

Nel corso della seduta del consiglio comunale di martedì 26 maggio si è tornati a parlare di mobilità verde in quanto all'ordine del giorno c'era una mozione dedicata alla 'Modalità di utilizzo piste ciclabili e incentivo per l'uso e l'acquisto del casco per mezzi di mobilità a due ruote.

Il documento, presentato da Mario Baroni, Stefano Anzalone, Maurizio Amorfini e Federico Bertorello, è stato approvata con 35 voti a favore e 3 presenti non votanti - Italia viva - e 1 contrario, Ubaldo Santi (Gruppo misto).

La mozione impegna il sindaco e la giunta:

ad attivare tutte le procedure e gli strumenti atti ad incentivare l’uso del casco per coloro che nel nostro comune utilizzano mezzi di mobilità a due ruote di ogni tipo, valutando eventuali forme di agevolazione per chi dovesse acquistarlo;

a provvedere ad informare la cittadinanza sulle modalità di utilizzo del mezzo a due ruote e di utilizzo in sicurezza delle piste ciclabili ed altresì informare con chiarezza circa i divieti previsti al fine di garantire il più possibile la sicurezza e l’incolumità degli utilizzatori delle corsie riservate alle due ruote ma anche di coloro che utilizzeranno la corsia riservata alle auto e alle moto.