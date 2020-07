Traffico, a Genova a giugno +38% rispetto al 2019

Il Comune ha raccolto l'appello della Fiab e iniziato a tracciare le linee per nuove piste ciclabili: purtroppo oggi possiamo dire che la città non ha risposto in modo adeguato. Da un'analisi di una nota azienda che si occupa di tecnologie di localizzazione emerge che Genova è la città italiana che spicca di più in termini di ritorno a una situazione di traffico anche più elevata rispetto a prima dell'emergenza coronavirus: infatti, il traffico è aumentato costantemente, raggiungendo fino il +38% nella settimana del 15 giugno rispetto a una settimana media del 2019. Dopo Genova, in quella stessa settimana, troviamo Torino (che ha comunque ancora un calo rispetto all'anno precedente del 20%).

A fine aprile il circolo genovese della Federazione italiana amici della bicicletta aveva inviato una lettera al Comune per chiedere una rete ciclabile d'emergenza. Fra le motivazioni che venivano riportato c'era questa: «Se anche solo il 10% dei 369mila utenti che ogni giorno usano i mezzi Amt a Genova dovessero decidere di non tornare all'utilizzo dei mezzi pubblici, ci troveremmo improvvisamente per strada 37mila auto o moto in più oltre a quelle che già 'normalmente' affollavano le strade».

Sempre secondo l'analisi, il traffico è diminuito ovunque in maniera costante durante l'emergenza covid-19. Durante il periodo di lockdown rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso il numero di viaggi ha subìto un forte calo sia in termini di tragitti interni (all'interno della città) che esterni (viaggi con la città nominata come origine o destinazione, ma con partenza o arrivo al di fuori dell'area): vicino/superiore all'80%.

Per quanto riguarda il livello di congestione nelle principali città italiane, misurato analizzando i tempi di viaggio e misurando la velocità media e il tempo perso nel traffico nel 2020 il traffico è diminuito fino all'80% in città come Roma rispetto al 2019 (dati raccolti da TomTom).