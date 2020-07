L'Italia in bici alla riscoperta della terra, Oliviero Alotto fa tappa a Chiavari

Un viaggio in bici in solitaria, dal Nord al Sud del Paese, per raccontare l'Italia che reagisce alla crisi e alla avversità economiche e ambientali. È il tour #bikeandmeet, che vede impegnato il fiduciario Slow Food di Torino, Oliviero Alotto.

Quattromila chilometri su due ruote alla scoperta di un'Italia fatta di piccole imprese agricole, produttori, allevatori, ristoratori e commercianti, che hanno fatto del cibo sano, buono e rispettoso dell'ambiente la loro missione. «Dobbiamo tutti fare la nostra parte: agire e reagire, ripartendo dalla Terra», ha scritto Alotto prima della partenza.

Martedì 14 luglio 2020 il protagonista di questa avventura è arrivato a Seborga, nel ponente ligure, e mercoledì farà tappa a Chiavari.