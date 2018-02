Raccolta tappi plastica sospesa, la onlus: «Paghiamo le difficoltà di Amiu»

L'associazione Non Solo Parole Genova Onlus ha dovuto sospendere il progetto eco-solidale 'Facciamo girare i tappi' per diversi motivi. L'iniziativa è nata 10 anni fa per creare occasioni di lavoro all'interno di un progetto di riciclo di plastica, che coinvolge persone di ogni età.

Dopo anni di protocollo d'intesa con il Comune di Genova, Amiu e il Municipio III Bassa Val Bisagno, l'associazione si trova a dover fermare il progetto. Da 4 anni il trasporto dei tappi raccolti è passato totalmente a carico dell'associazione a causa di difficoltà di Amiu, comportando spese troppo onerose nel tempo.