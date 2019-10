Mille alberi per Genova, la città torna a respirare

Chi ha avuto modo di recarsi sul monte Moro nel gennaio 2017 si è trovato al cospetto di un cimitero di alberi a causa del vasto incendio che ha devastato la zona in quei giorni. Appena la mente riusciva a riprendersi dallo choc, veniva spontaneo domandarsi se qualcuno sarebbe mai intervenuto per rinverdire l'area.

Ebbene quel qualcuno oggi c'è: sono i volontari di 'A Thousand Trees Project', un progetto per mille alberi. Alcuni sono già stati messi a dimora, 233 per la precisione. In pratica ne mancano 833 per raggiungere l'obiettivo. Gli alberelli sono stati donati da associazioni, negozi, centri e privati cittadini. I volontari si sono occupati anche di raccogliere i rifiuti che trovavano sulla loro strada.

Il progetto è promosso da Circolo Nuova Ecologia Legambiente, Cittadini Sostenibili, Surfrider Genova, i ragazzi di Fff e Occupy Nervi. Ma le maniche da rimboccarsi non bastano mai, dunque chi volesse restare informato sulle prossime iniziative e partecipare al progetto può visitare il sito https://athousandtreesproject.blogspot.com/ o la pagina Facebook dedicata.