Sei progetti per una Genova più 'green'

Bastano pochi accorgimenti per contribuire a migliorare la propria città. Per questo il gruppo “Cittadini Sostenibili” avvia la prima campagna informativa del 2019 per far conoscere alla cittadinanza e valorizzare sei progetti di riciclo virtuoso e riuso già attivi su Genova.

Il fine dell'iniziativa è quello di sensibilizzare cittadini ed esercenti sui circuiti presenti a Genova, ma ancora poco conosciuti: occorre rafforzare questi progetti e renderli ancora più capillari e diffusi. Si va dalla lotta allo spreco delle eccedenze alimentari, sino al riciclo di scarpe sportive per farne pavimentazione per parchi giochi per bambini. Passando, nel mezzo, per altri oggetti della nostra vita come toner e cartucce esauste di stampanti, per cui a Genova esiste un circuito di ritiro completamente gratuito. E molto altro ancora.

La locandina del progetto, che ha avuto un ottimo recepimento nelle prime 24 ore di diffusione sui social - oltre 200 condivisioni e 10.000 visualizzazioni - vuole essere una guida per chiunque abbia senso civico e buona volontà: basta davvero poco sforzo per coinvolgere nei progetti citati il proprio ufficio, scuola, palestra, locale o bar di fiducia.

Iniziative per una Genova più green

Ricibo, progetto per il recupero e la ridistribuzione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale Il servizio gratuito di raccolta cartucce esauste per stampanti gestito dalla cooperativa Il Rastrello Il progetto di raccolta scarpe sportive di Amiu ed Esosport, che conta 24 punti raccolta La campagna #targetplasticfree di Worldrise, che coinvolge già 18 locali genovesi nell’eliminazione della plastica usa-e-getta L’applicazione web TooRNA, per scambiare gratuitamente oggetti e indumenti per bambini 0-12 anni I servizi di vendita e affitto bicchieri riutilizzabili di Amico Bicchiere, che permettono di eliminare da eventi la plastica “usa e getta”.

Gallery