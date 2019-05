Al Porto Antico il secondo cestino 'mangiaplastica'

In occasione della consegna del secondo Seabin, l'efficace dispositivo che raccoglie i rifiuti plastici presenti nel mare, presso il Porto Antico di Genova, KLM, LifeGate e Armata di Mare invitano tutti a partecipare a una grande iniziativa social a tutela dei nostri mari

Oggi è stato consegnato il secondo Seabin presso il Porto Antico di Genova, un dispositivo semplice ed efficace capace di raccogliere, in un anno, oltre 500 chilogrammi di rifiuti plastici presenti nel mare comprese le microplastiche e le microfibre.

Il progetto promosso da LifeGate, che vede protagonisti anche Klm e Armata di Mare, si pone l'obiettivo di tutelare la salute del mare grazie all'utilizzo dei Seabin per eliminare la plastica dall'acqua di uno dei golfi più belli del Mediterraneo e, anche, per continuare a sensibilizzare sulla necessità di evitare l'utilizzo delle plastiche, soprattutto quelle monouso, materiali inquinanti che stanno letteralmente invadendo i nostri mari.

Tutte le attività commerciali presenti nell'area del Porto Antico sono state sensibilizzate sulla necessità e sull'importanza di iniziare a ridurre l'uso delle bottiglie di plastica. Così sono state introdotte borracce e distributori d'acqua. Per lanciare questa campagna e documentare l'impatto delle materie plastiche sul pianeta e sull'uomo, a Porta Siberia è in programma fino al 30 giugno "Planet vs. Plastic. Un pianeta straordinario tra bellezza e abusi", foto inequivocabili e sconvolgenti realizzate da Randy Olson.