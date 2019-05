Fridays for Future, corteo per le vie del centro

Manifestazione e corteo anche a Genova questa mattina da parte degli attivisti di Fridays for Future. A oggi più di 110 nazioni del mondo organizzeranno il Global Strike for Future del 24 maggio, lanciato da Greta Thumberg. Tra questi l'Italia che con 126 città mobilitate è fra le nazioni nel mondo più attive. Da Roma a Milano, da Genova a Torino, da Acireale a Vittorio Veneto.

«Non c'è più tempo da perdere». Sono le parole di António Guterres, segretario generale dell'Onu. Lo dicono gli scienziati, che, all'unanimità, chiedono un drastico cambio di rotta. Lo ripete l'ultimo rapporto dell'Intergovernmental Panel on Climate Change dell'Onu - il principale organismo internazionale per la valutazione dei cambiamenti climatici -, ricordando che ci sono meno di 11 anni prima di superare il punto di non ritorno. Lo gridano gli attivisti di FridaysForFuture, invocando il diritto a un futuro.

«Ci avete rotto i polmoni», gridavano gli attivisti con forza in piazza il 15 marzo. «Perché il pianeta appartiene a tutti, e tutti apparteniamo a questo pianeta».