Cittadini sostenibili: parchi giochi con le suole di scarpe e infradito

Il gruppo “Cittadini Sostenibili” ha avviato una campagna informativa per supportare e valorizzare uno dei progetti di riciclo virtuoso già attivi a Genova: il recupero di scarpe sportive e infradito usate, con suola in gomma, che possono venire raccolte e trasformate in pavimentazione per parchi giochi dedicati a bambini o campi sportivi.

Il progetto esiste a Genova già da diversi anni ed è stato realizzato grazie a una collaborazione tra Amiu Genova ed Esosport, azienda che sul proprio sito definisce il proprio operato come “il primo e unico progetto di riciclo di scarpe sportive in Italia e in Europa”.

I volontari di Cittadini Sostenibili, convinti della bontà dell'iniziativa, al fine di supportarla hanno realizzato e diffuso una locandina informativa sul progetto, coinvolgendo punti di interesse strategici (centri sportivi, negozi di scarpe, calzolai, scuole). Alcuni centri sportivi - come la Piscina “I Delfini” di Pra' o il Centro Nuoto Sestri - una volta contattati hanno inoltre dimostrato interesse nel progetto e segnalato la propria disponibilità a partecipare, sono stati quindi messi in contatto con i responsabili del progetto di Amiu Genova al fine di valutare l'attivazione di nuovi punti raccolta dove utenti e cittadini possano conferire le loro scarpe sportive usate.

Uno dei nuovi punti raccolta, presso la Piscina “I Delfini” di Genova Pra' è stato installato nei giorni scorsi.

Il vantaggio di partecipare al progetto è duplice: per l'ambiente, perchè del materiale prezioso può venire recuperato anzichè finire in discarica (con il risparmio dei relativi costi di gestione), e per le persone, perchè la pavimentazione morbida realizzata con questo processo viene donata alle amministrazioni che aderiscono al progetto, dando vita a nuovi parchi giochi o campi sportivi. Sui canali social del gruppo come sulla locandina, i cittadini sono invitati a consultare i canali di Amiu Genova, quali il sito web e l'applicazione CleanApp, per avere informazioni ufficiali e aggiornate sul progetto e sui punti di raccolta attivi.